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Yağış kayganlaştırdı: Yurtiçi kargo tırı bariyere çarpıp devrildi

Elazığ-Diyarbakır kara yolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Yurtiçi Kargo'ya ait 44 AFP 965 plakalı tır bariyere çarpıp devrildi; sürücü hafif yaralandı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 14:07

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 14:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yağış kayganlaştırdı: Yurtiçi kargo tırı bariyere çarpıp devrildi

kaza raporu

Elazığ-Diyarbakır karayolunda meydana gelen kazada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan Yurtiçi Kargo firmasına ait 44 AFP 965 plakalı tır bariyere çarptıktan sonra devrildi.

olay anı ve ilk müdahale:

Edinilen bilgilere göre kaza sırasında bölgede etkili yağış vardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından sürücü, hafif şekilde yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

güvenlik ve inceleme:

Jandarma ekipleri kazanın yaşandığı yerde güvenlik önlemleri alıp inceleme yaptı ve olayın seyrine ilişkin tespitlerde bulundu. Bariyerlerde ve tırda oluşan hasarın saptandığı belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

ELAZIĞ’DA VİRAJI ALAMAYAN KARGO FİRMASINA AİT TIR DEVRİLDİ.

ELAZIĞ’DA VİRAJI ALAMAYAN KARGO FİRMASINA AİT TIR DEVRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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