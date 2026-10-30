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Yağış sonrası iki tırın çarpışması uluslararası lojistik hattını durdurdu

Erzincan-Erzurum kara yolunda sağanak sonrası kaygan zeminde iki tır çarpıştı; yol kapandı, uluslararası lojistik hattı durdu ve sürücüler mahsur kaldı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 11:06

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 11:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yağış sonrası iki tırın çarpışması uluslararası lojistik hattını durdurdu

kaza ve yolun kapanması:

Erzincan-Erzurum kara yolunda etkili olan yoğun sağanak yağış sonrası zeminin kayganlaşmasıyla seyir halindeki iki tır kontrolden çıktı ve çarpıştı. Çarpışmanın ardından yol tamamen trafiğe kapandı, olay uluslararası taşımacılıkta kullanılan lojistik hattı da etkiledi ve ulaşım durdu.

Kaza sırasında sürücülerin kimlikleri henüz netleşmedi. Bölgedeki yağış nedeniyle yolda oluşan gizli buzlanma ve kaygan zeminin kazada belirleyici rol oynadığı bildirildi. Çarpışan tırların tonajı nedeniyle yolun her iki yönünde uzun süreli kapanma yaşandı.

müdahale ve kurtarma çalışmaları:

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, polis, bölge trafik ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri çevrede yeni bir kazayı önlemek için geniş güvenlik önlemleri alırken, Karayolları ağır vasıta kurtarıcıları bölgeye yönlendirildi. Ekipler tırları yoldan kaldırma, çevre güvenliğini sağlama ve yol temizliği için yoğun çaba sarf ediyor.

Çalışmalar olumsuz hava şartlarına rağmen titizlikle sürdürülüyor; ekipler ağır tonajlı araçları çekme ve yolu güvenli hale getirme işlemlerini koordineli olarak yürütüyor. Kazayla ilgili olarak bölge trafik ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.

sürücülerin durumu ve yetkili uyarıları:

Kapanma nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu ve çok sayıda sürücü araçlarında beklemek zorunda kaldı. Bazı araç sahipleri kurtarma çalışmalarının tamamlanmasını saatlerdir mahsur kalarak beklediklerini belirtti. Yetkililer, bölgede yağışın devam ettiğini hatırlatarak sürücüleri takip mesafesini korumaya, hız yapmamaya ve dikkatli olmaya çağırdı.

Kaza bölgesinde ulaşım yeniden açılana kadar alternatif güzergah tercih edilmesi ve yetkililerin yönlendirmelerine uyulması istendi. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.

ERZURUM-ERZİNCAN KARA YOLUNDA SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN KAYGANLAŞAN ZEMİNDE KONTROLDEN ÇIKAN İKİ...

ERZURUM-ERZİNCAN KARA YOLUNDA SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN KAYGANLAŞAN ZEMİNDE KONTROLDEN ÇIKAN İKİ TIR ÇARPIŞTI. KAZA NEDENİYLE ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTA DA KULLANILAN LOJİSTİK HAT TAMAMEN TRAFİĞE KAPANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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