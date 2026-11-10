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Yağış sonrası kontrolü kaybeden minibüs önce duvara sonra ağaca çarptı: 1’i ağır 4 yaralı

Bursa İnegöl'de yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs fabrika duvarına ve ağaca çarptı; 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 16:05

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 16:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yağış sonrası kontrolü kaybeden minibüs önce duvara sonra ağaca çarptı: 1’i ağır 4 yaralı

Kaza ve yaralıların durumu:

Kaza, saat 09.00 sıralarında Bursa’nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Babacan Caddesi’nde meydana geldi. Sürücü Baran Y. (23) idaresindeki 03 LB 279 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç önce bir fabrika duvarına ardından bir ağaca çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü ile yolcular Fırat T. (16), Enes K. (21) ve Sait S. (21) yaralandı. Olayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi ve çevredeki kişiler ile sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar araçtan çıkarıldı. İlk müdahaleleri yapılan dört yaralı, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılardan 16 yaşındaki Fırat T.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntüler ve soruşturma:

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde minibüsün kontrolden çıkarak hızla önce duvara ardından ağaca çarpma anları yer alıyor. Yetkililer, hem kaza nedenini netleştirmek hem de trafik güvenliği tedbirlerini değerlendirmek üzere soruşturmayı sürdürüyor.

KAZA ANI İSE BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.

KAZA ANI İSE BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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