Yağış ulaşımı etkiledi: Beyşehir kara yollarında üç kazada 6 yaralı

Beyşehir'de üç ayrı trafik kazası: 6 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesini Antalya ve Isparta'ya bağlayan kara yollarında meydana gelen üç ayrı kazada 6 kişi yaralandı. Bölgede etkili olan yağışlı hava, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kazaların yaşandığı noktalar:

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir-Isparta kara yolu üzerinde iki ayrı kaza meydana geldi; bunlardan birinde çekici, diğerinde ise otomobil karıştı. Bir diğer kaza ise Beyşehir-Antalya kara yolu üzerindeki Kaymakam Virajı mevkiinde, bir otomobilin karıştığı şekilde gerçekleşti. Kazalar bazı kesimlerde ulaşımın bir süre aksamasına yol açtı.

Müdahale ve soruşturma:

Kazaların ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralananlar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bazı güzergahlarda trafik kontrollü olarak sağlanırken, yetkililer olaylarla ilgili tahkikatın sürdüğünü bildirdi.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNİ ANTALYA VE ISPARTA’YA BAĞLAYAN KARA YOLLARINDA MEYDANA GELEN ÜÇ AYRI TRAFİK KAZASINDA 6 KİŞİ YARALANDI.