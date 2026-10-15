Yağışta kayan hafriyat kamyonu Hanönü'de devrildi: sürücü yaralandı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, sağanak yağışın etkili olduğu yolda kayarak devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı. Kaza, Hanönü ilçesi Kastamonu-Sinop karayolu Sinop istikametinde meydana geldi.

kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgilere göre, F.A. yönetimindeki bakır madeni yüklü hafriyat kamyonu, sağanak nedeniyle kayma sonucu kontrolünü yitirdi ve devrildi. Olayda sürücü yaralanırken araçta başka yolcu veya üçüncü şahıs bildirilmedi.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi koordinasyonunda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatarak olay yerinde tutanak tuttu ve trafik akışını kontrol altına aldı.

Yağışlı hava koşullarında özellikle ağır tonajlı araçların kayma riski artmakta; benzer kazaların önlenmesi için sürücülere hız ve takip mesafesine dikkat etme uyarısı yapılmaktadır.

KASTAMONU’NUN HANÖNÜ İLÇESİNDE YAĞIŞIN ETKİLİ OLDUĞU YOLDA KAYARAK DEVRİLEN HAFRİYAT KAMYONUNUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.