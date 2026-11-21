İstanbul-Amasya hattında midibüs devrildi

İstanbul'dan Amasya'nın Göynücek ilçesi Hasanbeyli köyüne cenaze törenine götürülmek üzere yola çıkan midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı ve devrildi.

Kaza anı ve yaralanmalar:

Olayda, Sultangazi Belediyesine ait midibüste bulunan toplam 14 kişi yaralandı. Araç sürücüsünün Özcan Koç olduğu ve aracın plakasının 34 CHC 304 olduğu belirtildi.

Ekip müdahalesi ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul’dan Amasya’ya cenazeye giden midibüs devrildi: 14 yaralı