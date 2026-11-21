Bahçelievler Mahallesi'nde geniş çaplı denetim

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler tarafından Bahçelievler Mahallesi'ne bağlı cadde ve ara sokaklarda sabit ve seyir halinde asayiş ile trafik denetimi gerçekleştirildi. Uygulamada 150 polis memuru ve çevik kuvvet personeli görev aldı; toplam 257 şahıs ve 111 araç kontrol edildi.

ceza ve tespitler:

Denetimler sonucunda farklı kusurları tespit edilen 11 araca toplamda 70.127 TL trafik para cezası uygulandı. Ekipler, kontroller sırasında şüpheli durumları ve trafik kurallarına aykırılıkları kayıt altına aldı.

arama sonuçları ve teslim işlemleri:

Sorgulamalar neticesinde bir şahsın "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan aranmasının olduğu belirlendi. Ayrıca kaba üst yoklaması yapılan üç şahsın üzerinden 3,43 gram bonzai, 4 adet sentetik ecza (Lyrica) ve 0,57 gram esrar ele geçirildi. Yakalanan şahıslar ve ele geçirilen narkotik maddeler gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birimlere teslim edildi.

Eskişehir'de 150 polisin katılımıyla asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi