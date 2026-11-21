Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde trafik kazası

Elazığ'ın Yazıkonak beldesi Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir araç diğerine saplandı, sürücülerden biri araçta sıkıştı. Kısa sürede olay yerine sevk edilen ekipler müdahale ederek yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaza anı ve kurtarma çalışmaları:

Edinilen bilgiye göre, çarpışmaya karışan araçların plakaları 23 AEM 143 ve 23 ADT 095 olarak bildirildi. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri diğerine adeta ok gibi saplandı ve sürücülerden biri sıkıştı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkışan sürücü bulunduğu yerden çıkarılarak olay yerinde bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, hastane sevkleri ve soruşturma:

Kazada toplam 8 kişi yaralanırken, yaralılardan 1'inin durumu ağır olduğu belirtildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki farklı hastanelere nakledilip tedavi altına alındı. Olay yerinde polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alıp trafik kontrollü şekilde sağlarken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

ELAZIĞ’DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ İTFAİYE EKİPLERİNCE ÇIKARILDI. KAZADA, 1’İ AĞIR 8 KİŞİ YARALANDI