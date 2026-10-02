Yağışta kayganlaşan yolda tanker tüneli kapattı

Erkenek Tüneli'nde kaza:
Malatya-Adıyaman kara yolundaki Erkenek Tüneli içinde, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yakıt tankeri tünel duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tanker savrularak tünelde paralel biçimde durdu ve geçişi engelledi.
Kaza anı ve araç durumu:
Olayda verilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan tanker yağışlı zeminde kontrolünü yitirerek tünel duvarına çarptı. Çarpmanın ardından araç tünel içinde yolu tamamen kapattı, çevrede uzun araç kuyruğu oluştu.
Müdahale ve trafik akışı:
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sırasında tünel güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı; tankerin tünelden çıkarılmasının ve yolu temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik yeniden normale döndü.
MALATYA-ADIYAMAN KARA YOLU ÜZERİNDEKİ ERKENEK TÜNELİ'NDE YAĞIŞ NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ YAKIT TANKERİ TÜNEL DUVARINA ÇARPTI. KAZA NEDENİYLE TÜNEL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPATILDI.
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