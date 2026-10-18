Yağmurda kayganlaşan çevreyolunda çarpışma: Eskişehir'de motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza anı ve hasar:

Eskişehir çevreyolunun Bursa istikametinde meydana gelen kazada, V.A. yönetimindeki 26 VA 188 plakalı otomobil ile Y.M. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Sağanak yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı; aracın arka tekerleği yerinden koparak savruldu.

Çarpışmanın şiddetiyle motosikletin ön kısmı tamamen dağıldı. Her iki araç da olay yerinde kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Sağlık ve güvenlik müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Y.M., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı; olay yerinde delil ve tanık beyanları toplanarak çarpışmanın nedenleri araştırılıyor. Yetkililer, özellikle yağışlı havalarda hız ve takip mesafesi kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

ESKİŞEHİR ÇEVREYOLUNDA YAĞIŞ NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI