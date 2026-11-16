Yağmurların ardından Madra ve Kazdağları'nda melki bolluğu

Ekim ayından beri kısa aralıklarla devam eden yağışlar, bölgedeki nem dengesini değiştirerek Madra ve Kazdağları eteklerinde yoğun mantar oluşumuna yol açtı. Son dönemlerde havaların ılık gitmesiyle birlikte özellikle melki mantarı türünde belirgin bir artış gözlemlendi.

doğal koşullar ve üretime etkisi:

İki aydır düşen bol yağışların ardından toprak ve iklim koşulları, mantar oluşumunu hızlandırdı. Dağlık alanlarda toplanan melki, kırsal kesimde yaşayan birçok aile için kısa sürede gelir kaynağına dönüştü. İlçe merkezinde oturanların da ilgi gösterdiği ürün, özellikle pazarda rağbet görüyor.

pazar hareketliliği ve fiyatlar:

Kazdağları'ndan getirilen melki ilçe içindeki çeşitli noktalarda satılıyor. Satıcılar ve köylüler, mantarın kilosunu genellikle 150 ile 200 lira arasında alıcıya sunuyor. Bu dönemde yüzlerce vatandaş dağlardan topladıkları mantarı satıyor; köylere alıcılar gelerek alım yapıyor.

Satıcılardan Ali Metin, yağışların erken başladığını ve ılık havaların etkisiyle melkin bol çıktığını belirtiyor: "Bu günlerde yüzlerce vatandaş dağlardan melki toplayıp satıyor. Köylere alıcılar geliyor. Ben de bazen kendim topluyorum. Bazen de köylülerden satın alıyorum. Bunları ilçe merkezinde satıyorum. Melki bu günlerde yüzlerce insana geçim kaynağı oldu."

Yerel halk arasında bilinen şekilde melki, yörede zehirsiz olduğuna inanılan bir mantar türü olduğu için tüketim ve talep yüksek. Ancak yetkililer, doğadan toplanan mantarlara karşı vatandaşların dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiğini vurguluyor; yanlış türlerin toplanmasının sağlık riski oluşturabileceği hatırlatılıyor.

Sonuç olarak, bölgedeki meteorolojik değişiklikler kısa vadede ekonomik hareketlilik sağlarken, hem toplayıcılar hem de tüketiciler için sağlık ve güvenlik çerçevesinde tedbirler önemini koruyor.

ALİ METİN