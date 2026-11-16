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Matso'dan Manavgat toptancı haline destek: canlanma için ortak adım

MATSO Başkanı Önem Gök, yönetim kurulu ile Manavgat Toptancı Hali'ni ziyaret etti; üyelerin sorunlarını dinleyip halin canlanması için çalışma sözü verdi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 14:18

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EDİTÖR: Berk Doğan

Matso'dan Manavgat toptancı haline destek: canlanma için ortak adım

Matso başkanı yerinde dinledi

MATSO Başkanı Önem Gök, göreve seçilmesinin ardından yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Manavgat Toptancı Hali'ni ziyaret etti. Ziyarette haldeki Oda üyeleri ve işletme sahipleriyle bir araya gelen Gök, seçim sürecinde kendilerine gösterilen güven ve destek için teşekkür etti ve esnafın öncelikli sorunlarını yerinde dinledi.

Görüşmelerde öne çıkan talepler:

Toplantılarda işletmelerin karşılaştığı lojistik, stok yönetimi ve pazarlama gibi konular ile sektör temsilcilerinin beklentileri ele alındı. Başkan Gök, kendisinin de tarımla uğraştığını belirterek Manavgat toptancı halinin bölge tarımı için kritik önemde olduğunu vurguladı. Ziyaret sırasında ihtiyaçların tespiti ve çözüm yollarının birlikte aranmasının önemi öne çıktı.

Matso'nun desteği ve yol haritası:

Gök, esnafın yanında olacaklarını ifade ederek ' Maddi ve manevi olarak halimizin arkasındayız ' dedi. MATSO yönetimi, işletme sahiplerinin sorunlarına yönelik çözümler üretmek ve Manavgat'ta ticareti güçlendirmek amacıyla sektör temsilcileriyle ortak akıl ve istişare içinde çalışacağını açıkladı.

Ziyarette Manavgat Toptancı Hali Müdürü Gülşen Gür ile Manavgat Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Mehmet Sargın ve işletme sahiplerine misafirperverlikleri için teşekkür edildi. Başkan Gök, ziyaretin ardından işletme sahiplerine hayırlı ve bereketli kazançlar diledi ve halin canlanmasına yönelik somut adımların takip edileceğini belirtti.

MATSO BAŞKANI ÖNEM GÖK, YÖNETİM KURULU ÜYELERİYLE MANAVGAT TOPTANCI HALİ’Nİ ZİYARET EDEREK İŞLETME...

MATSO BAŞKANI ÖNEM GÖK, YÖNETİM KURULU ÜYELERİYLE MANAVGAT TOPTANCI HALİ’Nİ ZİYARET EDEREK İŞLETME SAHİPLERİNİN SORUN VE TALEPLERİNİ DİNLEDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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