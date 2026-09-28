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Yağmurun etkisiyle iş gününde İstanbul trafiği yüzde 69 oldu

Sabah saatlerinde etkili olan sağanak, İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğunu artırdı; İBB verilerine göre yoğunluk yüzde 69.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 09:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yağmurun etkisiyle iş gününde İstanbul trafiği yüzde 69 oldu

Yağmurun etkisiyle iş gününde İstanbul trafiği yüzde 69 oldu

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan ve sabahın erken saatlerinde aralıklarla devam eden sağanak yağış, kentin ana arterlerinde trafik akışını yavaşlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritasına göre, saat 08.53 civarında ölçülen trafik yoğunluğu yüzde 69 olarak kaydedildi.

yağışın trafiğe etkisi:

Yağmur nedeniyle sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve bazı güzergahlarda görüşün azalması, işe gidiş saatlerindeki akışı olumsuz etkiledi. Kısa süreli sağanaklar, özellikle kavşaklarda ve köprü bağlantılarında dur-kalk trafik oluşturdu, bu da yoğunluk oranlarının yükselmesine yol açtı.

görüntülenen noktalar:

İBB kameralarına yansıyan görüntülerde Okmeydanı üzerinden 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü yönüne olan araç yoğunluğu dikkat çekti. Anlık harita verileri ve kamera kayıtları, sürücülere mümkünse alternatif güzergah veya toplu taşıma tercih etmeleri yönünde bilgi sağlıyor.

İstanbul&#039;da yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul'da yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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