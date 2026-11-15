Motosikletli şüpheli şişli’deki zulasına dönerken 1 kilo 800 gram uyuşturucuyla yakalandı

Operasyon detayları:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletle uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen bir şüpheliye yönelik çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelinin Şişli ilçesinde zula olarak kullandığı adres tespit edildi.

Olayın gelişimi:

Takibe alınan şüpheli Ö.F.A. (28), 12 Kasım 2026 tarihinde motosikletiyle söz konusu adresin önüne geldiği sırada yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yakalanma anı ve izleme süreci, operasyonun planlı şekilde yürütüldüğünü ortaya koydu.

Ele geçirilenler:

Adreste yapılan aramalarda 1 kilo 800 gram marihuana, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ile uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemeler ve bir paketleme cihazı ele geçirildi. Bulunan maddeler ve materyaller delil olarak kayda alındı.

Adli süreç:

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, 13 Kasım 2026 tarihinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet suçlarından adli makamlara sevk edildi. Nöbetçi mahkemece tutuklanan Ö.F.A., ceza infaz kurumuna gönderildi.

ELE GEÇİRİLENLER