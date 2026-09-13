Tarihi Yukarı Çarşı'da okul sezonu telaşı: adım atacak yer kalmadı

Bolu'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi, veliler çocuklarının kıyafet ve çanta ihtiyaçlarını karşılamak için Tarihi Yukarı Çarşı'ya akın etti. Yeni dönem 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak; bu tarihe kısa süre kala çarşıdaki mağazalar son derece yoğun. Dükkanlar tıka basa dolarken, içeride adım atacak yer kalmadığı gözlendi.

çarşıda hareketlilik:

Okul kıyafeti ve çanta satan mağazalara yönelen veliler, farklı fiyat seçeneklerini değerlendirerek alışverişlerini tamamlamaya çalıştı. Raflar ve tezgâhlar rağbet görürken, aileler hem kaliteye hem de bütçeye uygun ürün arayışında bulunuyor; bazı aileler kıyafetleri, bazıları ise çantaları önceliklendiriyor. Yoğunluk nedeniyle satış noktalarında kısa süreli beklemeler yaşanıyor.

esnafın değerlendirmesi:

Sedat Tarakçıoğlu, kıyafet mağazası işlettiğini belirterek, "Bayağı bir yoğunluğumuz var. Tercih noktasında Bolu halkımıza çok teşekkür ederiz. Güzel bir ortam var. Ürünlerimizi geçen yılki fiyatlara yakın fiyatlardan satmaya çalışıyoruz. Her bütçeye uygun kıyafetimiz var ve müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kıyafet fiyatları 280 ile 450 lira arasında değişiyor" dedi.

Devrim Keskin, çanta satışı yapan esnaf olarak çarşıdaki hareketliliği şöyle aktardı: "Yoğunluk son derece güzel. İnsanlar heyecanlı. Biz de Yukarı Çarşı’da ürünlerimizi müşterilerimize sunuyoruz. Herkesi çarşımıza bekliyoruz. Veliler burada aradıkları ürünleri bulabilir. Çanta fiyatları 700 liradan başlayıp 4 bin liraya kadar çıkıyor. Her bütçeye uygun ürün mevcut".

Sonuç olarak, 14 Eylül başlangıçlı yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Tarihi Yukarı Çarşı velilerin tercih ettiği merkezi bir alışveriş noktası haline geldi; esnaf yoğun talepten memnun, aileler ise bütçelerine uygun seçenekleri araştırmaya devam ediyor.

BOLU'DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE VELİLER, ÇOCUKLARININ OKUL İHTİYAÇLARINI TAMAMLAMAK İÇİN TARİHİ YUKARI ÇARŞI'DAKİ MAĞAZALARA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ. DÜKKANLAR TIKA BASA DOLDU.