Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Tarihi Yukarı Çarşı'da okul sezonu telaşı: adım atacak yer kalmadı

Bolu'da Tarihi Yukarı Çarşı, 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 öğretim yılı öncesi velilerle doldu; kıyafetler 280-450 TL, çantalar 700-4.000 TL aralığında.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 16:13

GÜNCELLEME: 13 Eylül 2026 - 16:18

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Tarihi Yukarı Çarşı'da okul sezonu telaşı: adım atacak yer kalmadı

Tarihi Yukarı Çarşı'da okul sezonu telaşı: adım atacak yer kalmadı

Bolu'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi, veliler çocuklarının kıyafet ve çanta ihtiyaçlarını karşılamak için Tarihi Yukarı Çarşı'ya akın etti. Yeni dönem 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak; bu tarihe kısa süre kala çarşıdaki mağazalar son derece yoğun. Dükkanlar tıka basa dolarken, içeride adım atacak yer kalmadığı gözlendi.

çarşıda hareketlilik:

Okul kıyafeti ve çanta satan mağazalara yönelen veliler, farklı fiyat seçeneklerini değerlendirerek alışverişlerini tamamlamaya çalıştı. Raflar ve tezgâhlar rağbet görürken, aileler hem kaliteye hem de bütçeye uygun ürün arayışında bulunuyor; bazı aileler kıyafetleri, bazıları ise çantaları önceliklendiriyor. Yoğunluk nedeniyle satış noktalarında kısa süreli beklemeler yaşanıyor.

esnafın değerlendirmesi:

Sedat Tarakçıoğlu, kıyafet mağazası işlettiğini belirterek, "Bayağı bir yoğunluğumuz var. Tercih noktasında Bolu halkımıza çok teşekkür ederiz. Güzel bir ortam var. Ürünlerimizi geçen yılki fiyatlara yakın fiyatlardan satmaya çalışıyoruz. Her bütçeye uygun kıyafetimiz var ve müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kıyafet fiyatları 280 ile 450 lira arasında değişiyor" dedi.

Devrim Keskin, çanta satışı yapan esnaf olarak çarşıdaki hareketliliği şöyle aktardı: "Yoğunluk son derece güzel. İnsanlar heyecanlı. Biz de Yukarı Çarşı’da ürünlerimizi müşterilerimize sunuyoruz. Herkesi çarşımıza bekliyoruz. Veliler burada aradıkları ürünleri bulabilir. Çanta fiyatları 700 liradan başlayıp 4 bin liraya kadar çıkıyor. Her bütçeye uygun ürün mevcut".

Sonuç olarak, 14 Eylül başlangıçlı yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Tarihi Yukarı Çarşı velilerin tercih ettiği merkezi bir alışveriş noktası haline geldi; esnaf yoğun talepten memnun, aileler ise bütçelerine uygun seçenekleri araştırmaya devam ediyor.

BOLU&#039;DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE VELİLER, ÇOCUKLARININ OKUL İHTİYAÇLARINI...

BOLU'DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE VELİLER, ÇOCUKLARININ OKUL İHTİYAÇLARINI TAMAMLAMAK İÇİN TARİHİ YUKARI ÇARŞI'DAKİ MAĞAZALARA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ. DÜKKANLAR TIKA BASA DOLDU.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sinop'ta ders zili öncesi okul çevrelerinde güvenlik önlemleri yoğunlaştırıldı
images

Eğitim-Bir-Sen'den yeni döneme hazırlık: öğretmenleri ve eğitim eşitsizliğini ön...
images

Okula dönüş telaşı Kahramanmaraş kırtasiyelerinde yoğunluğu artırdı
images

Muğla'da eğitim yılına hazırlık: öğretmenlerin aile birliği ve görevlendirme end...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

gemide su altı zulasında 350 kilogram kokain ele geçirildi

Çınarcık meydanında Karadeniz rüzgârı: 4 ton hamsi, müzik ve stantlar

Samsun sağlık altyapısını genişletti: 1.458 yataklı şehir hastanesi açıldı

Sinop'ta ders zili öncesi okul çevrelerinde güvenlik önlemleri yoğunlaştırıldı

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı