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Okula dönüş telaşı Kahramanmaraş kırtasiyelerinde yoğunluğu artırdı

Kahramanmaraş'ta okullar açılmadan kırtasiyelerde hareketlilik başladı; veliler çanta, defter ve kalem gibi malzemeleri bütçeye göre tamamlamaya çalışıyor.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 15:37

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Okula dönüş telaşı Kahramanmaraş kırtasiyelerinde yoğunluğu artırdı

Okula dönüş hazırlıkları:

Kahramanmaraş'ta okulların açılmasına sayılı günler kala kırtasiyelerde hareketlilik başladı. Veliler, öğrencilerin okul ihtiyaçlarını karşılamak üzere alışverişe yönelirken çanta, defter, kalem ve boya gibi temel ürünler en çok tercih edilenler arasında yer alıyor.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiyelerin yolunu tutan aileler fiyatları yakından takip ediyor; ihtiyaç listesindeki ürünleri bütçelerine uygun şekilde tamamlamaya çalışıyor.

Velilerin öncelikleri ve fiyat takibi:

Okul alışverişinde öncelik genelde dayanıklı ve kullanışlı ürünlere veriliyor. Kırtasiyeciler yoğunluğun okulların açılmasına bir gün kala daha da artmasını beklerken veliler, çocuklarının ihtiyaçlarını eksiksiz tamamlamayı hedefliyor.

Müşterilerden Mehmet Ali Kurtağazı, 'İlk defa çocuğu okula gönderiyoruz ilk çocuğumuz ve heyecanlıyız. Kıpır kıpır geçiyor günlerimiz. Alışverişimizi yapıyoruz uygun bir yer bulduk ve burada alışverişimizi yapıyoruz' dedi. Suata Çam ise, 'Tüm velilerimize yeni eğitim yılı hayırlı olsun diliyorum. İki çocuğum var ve alışverişlerimizi yapıyoruz' diye konuştu. Öğrenci Sultan Sudem Çam da, 'Okullar açıldığı için birazcık biz de üzgün olsak da yapacak bir şey yok artık anne ve babama teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.

Esnafın değerlendirmesi:

Kırtasiyecilerden Ali Bolat, satış politikasını ve talepleri şöyle özetledi: 'Biz uygun fiyata ve yerli malı ürünlerin satışlarını yapıyoruz. Alışveriş ortamı güzel insanlar da memnun bizler de ilgiden memnunuz. Burada anasınıfından üniversite öğrencilerine kadar herkese hitap ediyoruz.'

Bolat, alışveriş yoğunluğunun 1 ay daha devam edebileceğini belirtirken, bazı kalemlerde maliyetin artabildiğine dikkat çekti: 'Alışverişte çanta olmaz ise yaklaşık bin lira gibi bir fiyat çıkabiliyor.'

Okulların açılmasıyla birlikte kırtasiyelerdeki hareketlilik sürerken, veliler ihtiyaç listelerini mümkün olduğunca ekonomik ve ölçülü tamamlamaya çalışıyor.

KAHRAMANMARAŞ&#039;TA OKULLAR AÇILMASININ ARİFESİNDE KIRTASİYELERDE HAREKETLİLİK BAŞLADI. ÖĞRENCİLERİN...

KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR AÇILMASININ ARİFESİNDE KIRTASİYELERDE HAREKETLİLİK BAŞLADI. ÖĞRENCİLERİN OKUL İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK İSTEYEN VELİLER, ÇANTA, DEFTER, KALEM VE KIRTASİYE ÜRÜNLERİNİ ALMAK İÇİN ALIŞVERİŞE TELAŞINA BAŞLADI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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