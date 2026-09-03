Yahyalı'da zabıta 200. yılı onurla kutlandı

Program ve buluşma:

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 1-7 Eylül Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatı’nın 200. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Yahyalı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Gözbaşı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen yemek programında bir araya gelen ekip, belediye ve zabıta ilişkisini güçlendiren bir etkinlik gerçekleştirdi.

Yemek programının ardından zabıta personeli makam ziyareti için Başkan Öztürk’ü ziyaret etti; personel tarafından Başkan Öztürk’e çiçek takdim edildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.

Başkanın mesajı:

Makam ziyaretinde konuşan Başkan Öztürk, zabıta teşkilatının toplum düzeninin sağlanması, vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarının temin edilmesi ve şehir düzeninin korunması noktasındaki önemine vurgu yaptı. Öztürk, "Zabıta Teşkilatımızın 200. kuruluş yıl dönümünü gönülden ve yürekten tebrik ediyorum. 1826 yılında kurulan Zabıta Teşkilatımız, Jandarma ve Emniyet teşkilatlarımızdan daha kadim bir geçmişe sahip köklü bir teşkilattır. Bugün de hemşehrilerimizin sağlığı, huzuru, esenliği ve şehir düzeninin sağlanması adına büyük bir sorumluluk üstleniyor" dedi.

Başkan Öztürk, ayrıca zabıta personelinin gece-gündüz, yaz-kış demeden 24 saat esasına göre görev yaptığını vurgulayarak, "Belediye deyince zabıta, zabıta deyince belediye akla gelir. Zabıtamız, belediyemizin yürüyen ayağı, gören gözüdür" ifadelerini kullandı.

Taltif ve teşekkürler:

Program kapsamında Başkan Öztürk, Zabıta Teşkilatı’nın 200. kuruluş yıl dönümü anısına personele hediyeler takdim etti. Zabıta Müdürü Hasan Hüseyin Akkuş da Başkan Öztürk’e zabıta personeline verdiği destek ve gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

Başkan Öztürk, başta Yahyalı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli olmak üzere Kayseri’de ve Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan tüm zabıta mensuplarının 1-7 Eylül Zabıta Haftası’nı ve 200. kuruluş yıl dönümünü kutladı, görevlerinde kolaylıklar diledi. Program, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

YAHYALI BELEDİYE BAŞKANI ESAT ÖZTÜRK, 1-7 EYLÜL ZABITA HAFTASI VE ZABITA TEŞKİLATI’NIN 200. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA YAHYALI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİYLE BİR ARAYA GELDİ.