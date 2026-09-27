Yakalama kararı sonrası gözaltı: Tera Portföy CEO'su soruşturmanın odağında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında, daha önce yurt dışına çıkış yasağı uygulanan Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

soruşturmanın seyri:

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar devam ederken, savcılığın talebiyle yakalama kararı çıkarıldı. Kararın hemen ardından güvenlik güçleri tarafından yakalanan Sarpyener gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

hukuki süreç ve beklenti:

Sarpyener'in emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturma çerçevesinde adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturmayı yürüten birim, şu aşamada ek bilgi vermedi ve çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Fon soruşturmasında Tera Portföy CEO’su Sarpyener gözaltına alındı