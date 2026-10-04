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Yakutiye Camii'nde Kur'an ziyafetiyle camiler haftası kutlandı

Bayburt'ta Yakutiye Camii'nde hafta kapsamında düzenlenen Kur'an ziyafetinde tilavetler yapıldı; Müftü Vekili Yener Kalender dualar okudu.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Yakutiye Camii'nde Kur'an ziyafetiyle camiler haftası kutlandı

etkinlikte yaşananlar:

Bayburt'ta, Yakutiye Camii'nde Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında bir Kur'an ziyafeti gerçekleştirildi. Programa cami cemaati katıldı ve din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetleri seslendirildi.

müftü vekilinin sözleri ve dualar:

Programın sonunda Müftü Vekili Yener Kalender kısa dualar okudu ve ebediyete irtihal eden din görevlilerini rahmetle andı. Kalender'in duaları cemaat tarafından tasdik edildi ve program toplu bir misyona vurgu yapıldı.

haftanın teması ve düzenlenen etkinlikler:

Bu yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen haftanın 2026 teması 'Cami ve Sosyal Hayat' olarak belirlendi. Tema çerçevesinde camilerde Kur'an-ı Kerim tilavetleri, sohbetler ve çeşitli programlar düzenlenmeye devam ediyor.

Yakutiye Camii'ndeki buluşma, haftanın ruhuna uygun olarak hem tilavet hem de anma niteliği taşıdı; katılımcılar programın ardından sosyal ve kültürel etkinliklerin önemine dikkat çekti.

BAYBURT’TA KUR’AN ZİYAFETİ DÜZENLENDİ

BAYBURT’TA KUR’AN ZİYAFETİ DÜZENLENDİ

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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