yalıhüyükte saha: vatandaşla buluşma ve yerinde dinleme çalışmalarına devam

AK Parti Konya teşkilatı yalıhüyük'te saha çalışmalarını sürdürdü

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen öncülüğünde yürütülen saha etkinlikleri kapsamında Yalıhüyük ilçesi ve bağlı mahallelerde bir dizi buluşma ve ziyaret gerçekleştirildi. Program boyunca mahalle sakinlerinin talep ve beklentileri yerinde dinlendi, teşkilat mensupları ile doğrudan iletişim kurularak sorunların tespiti hedeflendi.

mahalle buluşmaları ve talepler:

Gün, Akkise Mahallesi'nde kahvehane toplantısı ile başladı; mahalle sakinleriyle yapılan sohbetlerde gündelik yaşam ve altyapı beklentileri ele alındı. Yalıhüyük Yukarı Mahalle'de Merkez Kahvehanesi'nde düzenlenen halk buluşmasına mahalle muhtarları, mahalle başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sarayköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen ziyaretlerde de yerel ihtiyaçlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

üretim alanları ve kadın girişimciler:

İl Başkanı Özgökçen ve beraberindeki heyet, Yalıhüyük'te faaliyet gösteren bir tekstil atölyesini ziyaret ederek üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Ziyarette, üretimin sürdürülebilirliği ve istihdam olanakları konuşuldu. Kadın kooperatifine yapılan kapsamlı ziyarette ise kadınların üretimdeki rolü ve girişimcilik faaliyetleri ön plana çıkarıldı; kooperatif çalışmalarıyla yerel ekonomiye katkı sağlanması vurgulandı.

bölge toplantısı ve saha değerlendirmesi:

Programın son bölümünde Yalıhüyük Millet Bahçesi'nde teşkilat mensuplarının katılımıyla düzenlenen bölge toplantısında saha çalışmaları değerlendirildi. Toplantıda, yürütülen ziyaretlerin hayata geçirilmesi planlanan hizmetlerle ilişkilendirilmesi ve vatandaşla kurulan bağların güçlendirilmesi amaçlandı.

Fatih Özgökçen toplantılarda, "Gönül kazanmaya, vatandaşımızın sesine kulak vermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullanarak saha odaklı siyaset anlayışının süreceğini belirtti. AK Parti Konya Teşkilatı'nın, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu eser ve hizmet siyaseti doğrultusunda mahalle bazlı ihtiyaçlara duyarlı çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

AK PARTİ KONYA İL BAŞKANI FATİH ÖZGÖKÇEN, SÜRDÜRÜLEN SAHA ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YALIHÜYÜK VE MAHALLELERİNDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.