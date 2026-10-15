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Canik’te muhtarlara hediye ve projelerle destek

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, muhtarlarla bir araya gelerek saha taleplerini dinledi, projeleri anlattı, hediye takdim edip Muhtarlar Günü'nü kutladı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:01

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EDİTÖR: Merve Çelik

Canik’te muhtarlara hediye ve projelerle destek

Canik'te muhtarlarla istişare:

Samsun’un Canik ilçesinde, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı muhtarlarla bir araya gelerek ilçede devam eden çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Toplantı, Canik Belediyesi Meşe Tesislerinde düzenlendi; program kapsamında muhtarlara hediye takdim edildi ve yaklaşan Muhtarlar Günü kutlandı.

mahalle ihtiyaçları ve proje öncelikleri:

Sandıkçı, hizmetlerin muhtarlarla sürekli istişare edilerek yürütüldüğünü vurgulayarak sahadan gelen talepler ışığında önceliklerin belirlendiğini aktardı. Başkan Sandıkçı, 'Mahallelerimizde yürüttüğümüz çalışmaların aşamalarını ve planlama süreçlerini muhtarlarımızla birlikte değerlendiriyoruz. Yeni projeleri ve yatırımları hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı. Görüşmede özellikle mahalle konakları, sosyal aktivite alanları ile ulaşım ve altyapı projelerinin ilerleyişi ele alındı.

program ve katılımcılar:

Programa AK Parti Canik İlçe Başkanı Muhammed Emin Duran, MHP Canik İlçe Başkanı Sabri Coşkun ve Canik Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Genç katıldı. Muhtarlar, yapılan çalışmalardan ve istişareye verilen önemden dolayı Sandıkçı'ya teşekkür etti. Etkinlik, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı ile sona erdi; toplantı, yerel yönetim-saha iletişimini güçlendirmeye yönelik somut adımların paylaşılmasına zemin hazırladı.

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, MUHTARLARLA BİR ARAYA GELEREK TALEP VE ÖNERİLERİNİ...

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, MUHTARLARLA BİR ARAYA GELEREK TALEP VE ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ. İLÇEDE DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR VE PLANLANAN PROJELER HAKKINDA BİLGİ VEREN SANDIKÇI, MUHTARLARA HEDİYE TAKDİM EDEREK YAKLAŞAN MUHTARLAR GÜNÜ’NÜ KUTLADI.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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