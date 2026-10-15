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Vali Tuncay Akkoyun'un Dargeçit programı: kaymakam ziyareti ve kurum incelemeleri

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Dargeçit'te yeni kaymakam Bayram Köse'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu; kurum ve belediye birimlerinde incelemeler yaptı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:37

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EDİTÖR: Caner Şahin

Vali Tuncay Akkoyun'un Dargeçit programı: kaymakam ziyareti ve kurum incelemeleri

Vali Tuncay Akkoyun'un Dargeçit programı: kaymakam ziyareti ve kurum incelemeleri

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Dargeçit ilçesinde kapsamlı bir ziyaret ve inceleme programı gerçekleştirdi. Ziyaretlerde hem yeni atanan yöneticilere başarı dilekleri iletildi hem de ilçede yürütülen hizmetlerin yerinde değerlendirmesi yapıldı.

kaymakamlık ziyaretinin ayrıntıları:

Akkoyun, Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Dargeçit Kaymakamlığına atanan Bayram Köse'yi Hükumet Konağı'nda ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Ziyarete Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay, İl Emniyet Müdürü Mustafa Varol ve beraberindeki heyet eşlik etti. Görüşmede yeni döneme ilişkin beklentiler ve görev sürecine dair nezaket konuşmaları öne çıktı.

belediye ve kurum incelemeleri:

Vali Akkoyun, kaymakamlık bünyesindeki kurumları ziyaret ederek görev başındaki personel ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ayrıca Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne ait birimlerde yapılan çalışmaları yerinde inceledi; yetkililerden yürütülen projeler ve hizmetlere ilişkin bilgi aldı. Ziyaretler sırasında ilçe genelinde sürdürülen hizmetlerin etkinliği ve vatandaş memnuniyeti üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Program, hem idari koordinasyonun güçlendirilmesine hem de ilçede sunulan kamu hizmetlerinin takip edilmesine yönelik adımların altını çizdi. Akkoyun'un ziyaretleri, Dargeçit'teki kurumlar arasında bilgi paylaşımını ve saha temasını artırmayı amaçladı.

MARDİN VALİSİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ TUNCAY AKKOYUN, DARGEÇİT İLÇESİNDE BİR DİZİ...

MARDİN VALİSİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ TUNCAY AKKOYUN, DARGEÇİT İLÇESİNDE BİR DİZİ ZİYARET VE İNCELEMEDE BULUNDU.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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