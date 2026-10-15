Meclis gündeminde Kızılay teklifi ve KVKK üyelik seçimi

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki gündem takipleri kapsamında Genel Kurul çalışmalarında yer aldı.

Genel kurul görüşmeleri:

Genel Kurul'da, Türk Kızılay Kanunu Teklifi ile İçişleri Komisyonu Raporu üzerine görüşmelerin tümü üzerinde çalışıldı. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından kanun teklifine ilişkin usul ve içerik tartışmaları Meclis gündeminde kaldı.

KVKK üyelik seçimi:

Mecliste ayrıca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nda boş bulunan iki üyelik için seçim gerçekleştirildi. Yapılan oylama sonucunda Recep Keskin ve Cennet Alas Şekerbay seçildi; Nebi Hatipoğlu da bu seçimde oy kullandı.

Hatipoğlu, resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak şunları paylaştı: "Gazi Meclisimizde Genel Kurul çalışmalarımıza devam ediyoruz. Genel Kurulda, Türk Kızılay Kanunu Teklifi ile İçişleri Komisyonu Raporu üzerine görüşmelerimizi sürdürürken, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nda boş bulunan iki üyelik için gerçekleştirilen seçimde oyumuzu kullandık. Millî irademizin tecelligâhı Gazi Meclisimizde, ülkemiz ve milletimiz için önemli konuları ele alıyor; milletimizin emanet ettiği sorumluluğun bilinciyle yasama çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz"

Hatipoğlu'nun Genel Kurul faaliyetlerine katılımı, Eskişehir temsilciliğinin Meclis içindeki süreçlere aktif katkısını sürdürdüğünü gösteriyor.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NDE (TBMM) TÜRK KIZILAY KANUNU TEKLİFİ İLE İÇİŞLERİ KOMİSYONU RAPORU ÜZERİNE GÖRÜŞMELERE KATILAN AK PARTİ ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ NEBİ HATİPOĞLU, KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU'NDA (KVKK) BOŞ BULUNAN İKİ ÜYELİK İÇİN OY KULLANDI.