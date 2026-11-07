Yalnız yaşayan 77 yaşindeki adam Daday'a bağlı Davut köyü evinde ölü bulundu

olay yerinde ilk tespitler:

Kastamonu'nun Daday ilçesi Davut köyü Çentekler Mahallesinde yaşayan 77 yaşındaki Fehmi T.'den bir süredir haber alamayan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, evde yaptıkları kontrolde Fehmi T.'yi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk muayenede yaşlı adamın yaşamını yitirmiş olduğu belirlendi.

soruşturma ve cenazenin nakli:

Olay yerindeki ön incelemenin ardından jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından yaşlı adamın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yetkililer, olayla ilgili daha fazla bilgi verilmediğini, ölüm nedeninin adli ve tıbbi incelemeler sonucunda netleşeceğini bildirdi.

KASTAMONU’NUN DADAY İLÇESİNDE KOMŞULARININ BİR SÜREDİR HABER ALAMADIĞI ŞAHIS, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.