kaza ayrıntıları:
Karaman Cedit Mahallesi 266. Sokak'ta park halindeyken freni boşalan otomobil kaldırıma çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı. Edinilen bilgiye göre, 70 DT 974 plakalı araç freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı ve çarpmanın etkisiyle bahçe duvarı yıkıldı.
müdahale ve inceleme:
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli güvenlik ve inceleme çalışması yapıldı.
Yetkililer, kazada ölüm veya yaralanma olmadığını, yalnızca maddi hasar meydana geldiğini bildirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
KARAMAN’DA PARK HALİNDEYKEN FRENİ BOŞALAN OTOMOBİL, KALDIRIMA ÇIKARAK BİR EVİN BAHÇE DUVARINA ÇARPTI. ÇARPMANIN ETKİSİYLE DUVAR YIKILDI.
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