Pendik sahilinde palmiye ağaçlarının kesilmesi

İstanbul Pendik Sahili'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Park ve Bahçeler ekipleri tarafından palmiye ağaçlarının motorlu testerelerle kesilmesi, bölgedeki vatandaşların tepkisini çekti. Kesim anlarına ait görüntüler ve bölgeden paylaşılan videolar sosyal medyada yayılarak tartışmayı büyüttü.

Vatandaşlar açıklama ve belgeler istedi:

Bölge sakinleri, ağaçların neden kesildiğinin ve kesimin hangi bilimsel gerekçelere dayandığının şeffaf biçimde açıklanmasını talep ediyor. Bir vatandaş kendi çektiği video aracılığıyla yaptığı açıklamada, ağaçlarda hastalık belirtileri görülmeden önce gerekli bakım çalışmalarının yapılıp yapılmadığını sorguladı ve bilimsel raporların ile denetim süreçlerinin kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

Görüntüler ve tepkilerin gerekçeleri:

Kesimin gerçekleştiği anların havadan görüntülendiği belirtilirken, vatandaşlar alanda önceden uyarı levhası veya gerekçeyi belirten bir bilgilendirme tabelası bulunmamasından da yakındı. Tepki gösterenlerden Bayram Yurdakul olay yerinde şu ifadeleri kullandı: "Ben de gezmeye geldim, ağaçların kesildiğini gördüm. Herhangi bir olumsuzluk da yok ağaçta ama neden kesildiğini ben de bilmiyorum; belediyemizin bununla ilgili bir açıklaması vardır büyük ihtimal. Yeni geldim buraya. En azından bir gerekçeli tabela falan koysalardı, hani ’Şu nedenle kesildi’ diye. Biz doğayı korumayı seven insanlarız, bir de bu COP31 düzenlendi biliyorsunuz bununla ilgili de zaten çevre dostu bir ülkeyiz. İnsanlar bu ağaçların neden kesildiğini illa ki bilmek ister. Büyük bir tepkiye yol açtı bence. Çünkü bir açıklaması olsaydı en azından insanlar ona göre olumlu karşılardı"

Vatandaşların talepleri arasında kesim kararına ilişkin resmi açıklama, varsa hastalık veya zararlı raporları ile bakım kayıtlarının paylaşılması ve benzer müdahaleler öncesinde bilgilendirme yapılması bulunuyor. Konuyla ilgili olarak yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

PENDİK SAHİL'İNDEKİ PALMİYE AĞAÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İBB) PARK VE BAHÇELER EKİPLERİ TARAFINDAN MOTORLU TESTERELERLE KESİLDİ. KESİM ANLARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENİRKEN, DURUMA TEPKİ GÖSTEREN VATANDAŞLAR AĞAÇLARIN KESİLME GEREKÇESİNİN AÇIKLANMASINI İSTEDİ.