Karataş'ta jandarma operasyonu

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönündeki istihbari çalışmalar sonucu Karataş ilçesinde O.O. adlı kişinin ikametine operasyon düzenledi.

Operasyonun ayrıntıları:

Adreste yapılan aramalarda 852 sentetik ilaç, 1,15 gram kokain, 0,51 gram kubar esrar, 1,21 gram eroin ve 1,21 gram A-M maddesi ele geçirildi. Ekipler, bulunan miktar ve çeşitliliğin soruşturma kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.

Gözaltı ve adli süreç:

Operasyon kapsamında O.O. gözaltına alındı; çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aramalarda ayrıca, 3 Kasım tarihinde Kahramanmaraş'tan çalındığı tespit edilen motosiklet bulundu ve sahibine teslim edildi.

Soruşturma jandarma birimleri tarafından sürdürülüyor ve ele geçirilen maddelerle ilgili adli işlemler devam ediyor.

ADANA'DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 852 SENTETİK İLAÇ İLE FARKLI TÜRLERDE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ