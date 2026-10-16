Yalova merkezli eş zamanlı operasyon: 6 ilde 6 tutuklama

Yalova merkezli bilişim dolandırıcılığı operasyonu

Yalova İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmada, 6 Ekim 2026 tarihinde Yalova merkezli olarak Gaziantep, Zonguldak, Bolu, Denizli ve Niğde'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Soruşturma, şüphelilerin bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddiaları üzerine sürdürüldü.

yakalanan şüpheliler ve adli süreç:

Operasyonlarda toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalananlar şöyle: Gaziantep'te A.Y., S.Z., T.Ş. ve F.K., Niğde'de T.B., Bolu'da S.H., Denizli'de H.C. ve Zonguldak'ta E.E.T..

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.H., H.C., A.Y., S.Z., T.Ş. ve T.B. tutuklandı. F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; E.E.T. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ele geçirilen dijital materyaller ve soruşturmanın seyri:

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 9 cep telefonu, 10 SIM kart ve 1 tablet bilgisayar ele geçirildi. Ele geçirilen cihazların incelemesiyle soruşturmanın kapsamı ve mağdur sayısına ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.

Jandarma tarafından yürütülen soruşturma ve adli işlemler devam ediyor; kolluk kuvvetleri elde edilen dijital deliller üzerinden şüphelilerin eylem ağına ilişkin çalışmayı sürdürüyor.

YALOVA MERKEZLİ 6 İLDE BİLİŞİM SİSTEMLERİNİ KULLANARAK NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK YAPTIKLARI İDDİA EDİLEN 8 ŞÜPHELİYE YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA 6 KİŞİ TUTUKLANDI.