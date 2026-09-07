Yalova'da ihracat gemi ve yat sektörü öncülüğünde 8 ayda 846,5 milyon dolara çıktı

Yalova'da ihracatta güçlü yükseliş

Yalova'da 2026 yılının ilk 8 ayında gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 127,2 artış göstererek 846 milyon 523 bin dolar seviyesine ulaştı. Kentin 2025'in ilk 8 aylık dönemdeki ihracatı 372 milyon 562 bin dolar olarak kaydedilmişti.

aylara göre dağılım:

Ocak ayında 95 milyon 345 bin dolar, şubatta 109 milyon 436 bin dolar, martta 112 milyon 931 bin dolar, nisanda 275 milyon 450 bin dolar, mayısta 132 milyon 494 bin dolar, haziranda 90 milyon 140 bin dolar, temmuzda 15 milyon 422 bin dolar ve ağustosta 15 milyon 305 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Bu dağılım, bazı aylarda çok daha yüksek yoğunlaşma olduğunu gösteriyor.

sektörel görünüm:

İhracatın lokomotifliğini önceki yıllarda olduğu gibi gemi, yat ve hizmetleri sektörü üstlendi; sektörün 8 aylık ihracatı 743 milyon 31 bin dolar olarak kaydedildi. Onu 45 milyon 431 bin dolar ile çelik sektörü ve 18 milyon 87 bin dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.

Diğer 8 aylık dönemde 1 milyon doların üzerinde ihracat yapan sektörler şunlar oldu: madencilik ürünleri 11 milyon 86 bin dolar, hazırgiyim ve konfeksiyon 9 milyon 316 bin dolar, makine ve aksamları 4 milyon 66 bin dolar, süs bitkileri ve mamulleri 3 milyon 360 bin dolar, demir ve demir dışı metaller 3 milyon 76 bin dolar, iklimlendirme sanayii 2 milyon 943 bin dolar, elektrik ve elektronik 2 milyon 386 bin dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 1 milyon 476 bin dolar.

Bu veriler, Yalova ekonomisinde denizcilik ve tersane faaliyetlerinin ne denli belirleyici olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle nisan ayında görülen yüksek tutar, yılın genelindeki artışta belirleyici oldu.

YALOVA’DA YILIN İLK 8 AYINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İHRACAT, GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 127,2 ARTARAK 846 MİLYON 523 BİN DOLARA YÜKSELDİ.