Masatlı cop31'de hatay'ın kültürel mirasını ve iklime dirençli şehirleşme yaklaşımlarını paylaştı

Masatlı'nın COP31 sunumu:

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen uluslararası panelde Hatay’ın kültürel mirası ve iklime dayanıklı kentleşme uygulamalarını paylaştı. Panel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde, Avrupa Konseyi Peyzaj Sözleşmesi Sekretaryası tarafından düzenlenen "Kültürel Mirasın ve Peyzajların İklim Tehditlerine Karşı Dayanıklılığı" başlıklı oturumda gerçekleştirildi.

Restorasyon ve planlama:

Masatlı konuşmasında, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen koruma çalışmalarına ilişkin somut veriler sundu. Ağır hasarlı veya yıkılmış durumda bulunan 377 tescilli yapı için başlatılan çalışmaların kapsamı ve öncelikleri aktarıldı. Ayrıca restorasyon ve rekonstrüksiyonu tamamlanan 114 tarihî eser hakkında bilgi verilerek, sahada elde edilen tecrübeler uluslararası katılımcılarla paylaşıldı.

Antakya'da yapılan planlama çalışmalarının önemli bir ayağı olarak, Antakya Tarihî Kent Merkezi'ni kapsayan 307 hektarlık Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'nın hazırlandığı ve uygulamaya alındığı belirtildi. Bu planın, kültürel doku ile yeni güvenlik ve kullanım gereksinimlerini dengelemeye yönelik olduğu vurgulandı.

Bütüncül şehircilik yaklaşımı:

Masatlı, kültürel mirasın korunmasının tek başına bir hedef olmadığını; bunun aynı zamanda geleneksel mimari örüntülerinin korunması, sürdürülebilir su yönetimi, yeşil alanların artırılması ve çevre dostu ulaşım çözümlerinin entegre edilmesiyle mümkün olacağını söyledi. Bu çerçevede, restorasyon uygulamalarının iklim değişikliğinin etkilerine karşı dayanıklılığı gözettiği ifade edildi.

Panelde Hatay’ın tarihî ve kültürel kimliğini koruyarak, iklim değişikliğine karşı daha dirençli ve sürdürülebilir bir şehir yaratma çabaları uluslararası platformda anlatıldı; amaç, sahada edinilen uygulama tecrübelerinin benzer risk altındaki kentlerle paylaşılması olarak özetlendi.

VALİ MUSTAFA MASATLI, COP31 KAPSAMINDA DÜZENLENEN ULUSLARARASI PANELDE HATAY’DAKİ ÇALIŞMALARI ANLATTI.