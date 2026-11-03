Yalova'nın ihracatı tersanelerle hız kazandı: 10 ayda 915 milyon dolar

İhracatın genel görünümü:

Yalova'da 2026 yılının ilk 10 ayında gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir artış gösterdi. Kentin 2025'in ilk 10 ayındaki 521 milyon 945 bin dolarlık ihracatı, 2026'da 915 milyon 697 bin dolare yükseldi; bu, yüzde 75,44lük bir artışa karşılık geliyor.

Aylık dağılım incelendiğinde 2026'nın ocak-eylül döneminde dalgalı bir seyir görüldü. Ocak ayında 95 milyon 345 bin dolar, şubatta 109 milyon 436 bin dolar, martta 112 milyon 931 bin dolar, nisanda 275 milyon 450 bin dolar, mayısta 132 milyon 494 bin dolar ihracat kaydedildi. Haziran 90 milyon 140 bin dolar, temmuz 15 milyon 422 bin dolar, ağustos 15 milyon 305 bin dolar, eylül 52 milyon 600 bin dolar ve ekimde 16 milyon 614 bin dolar olarak gerçekleşti.

Sektör dağılımı:

Yalova'da ihracatın başını önceki yıllarda olduğu gibi gemi, yat ve hizmetleri sektörü çekti. Söz konusu sektörün 10 aylık dönemdeki ihracatı 778 milyon 70 bin dolar olarak kayda geçti ve kentin toplam ihracatına büyük katkı sağladı. Bunu 59 milyon 881 bin dolar ile çelik sektörü izledi; üçüncü sırada ise 24 milyon 128 bin dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri yer aldı.

Diğer 10 aylık performanslar şu şekilde sıralandı: madencilik ürünleri 16 milyon 292 bin dolar, hazırgiyim ve konfeksiyon 11 milyon 278 bin dolar, makine ve aksamları 5 milyon 280 bin dolar, süs bitkileri ve mamulleri 5 milyon 82 bin dolar, iklimlendirme sanayii 4 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller 3 milyon 472 bin dolar, elektrik ve elektronik 3 milyon 442 bin dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 1 milyon 795 bin dolar.

Ülke bazında ihracat:

Yalova ihracatında ülkeler bazında da belirgin yoğunlaşma var. Yılın ilk 10 ayında en fazla ihracat yapılan ülke 327 milyon 390 bin dolar ile Norveç oldu; bu, kentin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 35,7