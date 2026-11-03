Dolar 49,9895 +0,03%
Euro 55,9045 -0,04%
Bist 11.029,05 +0,61%
Altın Gram 6.296,36 -1,31%
EUR/USD 1,1179 -0,10%
Brent Petrol 106,19 +1,36%
--°

Yalova'nın ihracatı tersanelerle hız kazandı: 10 ayda 915 milyon dolar

Yalova'da 2026'nın ilk 10 ayında ihracat yüzde 75,44 artarak 915 milyon 697 bin dolara ulaştı; gemi, yat ve hizmetleri sektörü ihracatın lokomotifi oldu.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 12:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Yalova'nın ihracatı tersanelerle hız kazandı: 10 ayda 915 milyon dolar

İhracatın genel görünümü:

Yalova'da 2026 yılının ilk 10 ayında gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir artış gösterdi. Kentin 2025'in ilk 10 ayındaki 521 milyon 945 bin dolarlık ihracatı, 2026'da 915 milyon 697 bin dolare yükseldi; bu, yüzde 75,44lük bir artışa karşılık geliyor.

Aylık dağılım incelendiğinde 2026'nın ocak-eylül döneminde dalgalı bir seyir görüldü. Ocak ayında 95 milyon 345 bin dolar, şubatta 109 milyon 436 bin dolar, martta 112 milyon 931 bin dolar, nisanda 275 milyon 450 bin dolar, mayısta 132 milyon 494 bin dolar ihracat kaydedildi. Haziran 90 milyon 140 bin dolar, temmuz 15 milyon 422 bin dolar, ağustos 15 milyon 305 bin dolar, eylül 52 milyon 600 bin dolar ve ekimde 16 milyon 614 bin dolar olarak gerçekleşti.

Sektör dağılımı:

Yalova'da ihracatın başını önceki yıllarda olduğu gibi gemi, yat ve hizmetleri sektörü çekti. Söz konusu sektörün 10 aylık dönemdeki ihracatı 778 milyon 70 bin dolar olarak kayda geçti ve kentin toplam ihracatına büyük katkı sağladı. Bunu 59 milyon 881 bin dolar ile çelik sektörü izledi; üçüncü sırada ise 24 milyon 128 bin dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri yer aldı.

Diğer 10 aylık performanslar şu şekilde sıralandı: madencilik ürünleri 16 milyon 292 bin dolar, hazırgiyim ve konfeksiyon 11 milyon 278 bin dolar, makine ve aksamları 5 milyon 280 bin dolar, süs bitkileri ve mamulleri 5 milyon 82 bin dolar, iklimlendirme sanayii 4 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller 3 milyon 472 bin dolar, elektrik ve elektronik 3 milyon 442 bin dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 1 milyon 795 bin dolar.

Ülke bazında ihracat:

Yalova ihracatında ülkeler bazında da belirgin yoğunlaşma var. Yılın ilk 10 ayında en fazla ihracat yapılan ülke 327 milyon 390 bin dolar ile Norveç oldu; bu, kentin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 35,7

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Manisa ile Zenica-Doboj Kantonu arasında tedarik zinciri ve yeşil dönüşüm odaklı...
images

Togg daralan pazarda büyüme çizgisi yakaladı
images

Salihli'de yatırımlar masada: kurumlar planları gözden geçirdi
images

Elektrik dağıtımında yeni nesil projeler Bodrum'da finale hazırlanıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Başkentte kaçakçılığa ağır darbe: 15 kişi gözaltında

Edirne Meriç nehrinde bot faciası: iki çocuk aranıyor

Yeni Parti liderinden TBMM'de Bahçeli'ye taziye ziyareti

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada Ankara'da hamile kadın bebeğini kaybetti

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı