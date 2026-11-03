Mehmet T. Nane'den havacılıkta yeni rol: ICAO küresel elçisi

Mehmet T. Nane ICAO küresel elçisi olarak görevlendirildi

Mehmet T. Nane, Birleşmiş Milletler’in uzmanlık kuruluşu Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından yapılan atamayla Ekim 2026 - Ekim 2028 döneminde Küresel Elçi olarak görev yapacak. Atama, Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı olan Nane’nin uluslararası platformlardaki temsilini güçlendiriyor.

ICAO küresel elçiler programı:

ICAO Küresel Elçiler Programı, dünyanın farklı ülkelerinden kamu otoriteleri, havacılık kuruluşları, özel sektör ve akademi temsilcilerini bir araya getiriyor. Programda toplam 40 isim bulunuyor ve ICAO’nun 2026-2050 Stratejik Planı doğrultusunda, havacılığın geleceğine ilişkin uluslararası farkındalığı artırmak ile yeni nesilleri sektöre kazandırmak amaçlanıyor. Nane, programa atanan ilk Türk özel sektör yöneticisi olarak dikkat çekiyor.

Nane'nin öncelikleri ve uluslararası temsil:

Atama kapsamında Mehmet T. Nane, iki yıllık görev süresince özellikle havacılığın gelecekteki insan kaynağı ihtiyacı, kadınların ve gençlerin sektöre katılımının artırılması ile sivil havacılığın sürdürülebilir gelişimi konularında ulusal ve uluslararası çalışmalara katkı sağlayacak. Nane, Pegasus Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın yanı sıra IATA bünyesinde de görev alıyor; 2022-2023 döneminde IATA Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüttü ve Haziran 2027’de aynı görevi ikinci kez üstlenmeye hazırlanıyor. Bu gelişme, Nane’nin IATA tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı iki ayrı dönemde seçilerek yürüten ilk Türk isim olma niteliğini vurguluyor.

PEGASUS HAVA YOLLARI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET T. NANE