Savunma ve havacılık ihracatında ekimde güçlü artış

Savunma ve havacılık ihracatı verileri

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sektörün ekim ayı ihracat rakamlarını sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre ekimde, geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 61 artarak 1 milyar 140 milyon dolar seviyesine çıktı. Ocak‑ekim dönemi ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artışla 8 milyar 50 milyon dolar, son 12 aylık ihracat ise yüzde 37 artışla 11 milyar 357 milyon dolar oldu.

Aylık performans:

Ekim ayında kaydedilen yüzde 61'lik artış, sektörün aylık bazda güçlü bir toparlanma gösterdiğini işaret ediyor. Görgün, sektörün ihracatının artmaya devam ettiğini vurgulayarak ekim ayı verilerinin geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında elde edilen performansı ortaya koyduğunu belirtti. Bu rakamlar, savunma ve havacılık ekosisteminin üretim ve teslimat kapasitesindeki büyümeyi yansıtıyor.

Ocak‑ekim ve son 12 aylık perspektif:

Yılın ilk on ayında sağlanan yüzde 21'lik artış ile yıllık bakışta yüzde 37'lik yükseliş, sektörün hem kısa hem de orta vadede ihracat ivmesini koruduğunu gösteriyor. Bu göstergeler, Türkiye'nin savunma ve havacılık ürünlerinin uluslararası pazarlarda talep gördüğüne işaret ediyor.

Kamu liderliği ve ekosistem katkısı:

Görgün, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ın liderliğinde millî teknolojilerin uluslararası pazarlara taşındığını ve üretim ile ihracat kapasitesinin geliştirildiğini ifade etti. Başarıda emeği bulunan çalışma arkadaşlarına, şirketlere, mühendislere, teknisyenlere ve ekosistemdeki tüm paydaşlara teşekkür etti. Bu açıklama, sektördeki aktörler arası koordinasyonun ve kamu‑özel sektör iş birliğinin önemine dikkat çekiyor.

Genel olarak açıklanan rakamlar, savunma ve havacılık sektörünün ihracatta büyüme trendini sürdürdüğünü ve stratejik ürünlerin dış pazarlarda karşılık bulduğunu gösteriyor.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI HALUK GÖRGÜN, SAVUNMA VE HAVACILIK İHRACATININ EKİMDE GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 61 ARTIŞLA 1 MİLYAR 140 MİLYON DOLARA ULAŞTIĞINI AÇIKLADI.