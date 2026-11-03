Elazığ TSO yeni meclisiyle hizmet dönemine güçlü başladı

Genleşen yapı, artan temsil kabiliyeti

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası yeni dönem ilk Meclis Toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, Meclis Başkanı Sedat Karataş ve meclis üyeleri katıldı. Oda yönetimi, hem üyelerin talepleri hem de oda ihtiyaçları doğrultusunda meslek grubu sayısını 14'ten 19'a çıkardıklarını açıkladı.

Bu düzenlemeyle beraber meclis yapısının da büyüdüğü; aramıza yeni katılan 24 meclis üyesi ile görevini sürdüren 29 meclis üyesinin oluşturduğu toplam 53 kişilik bir meclis oluştuğu belirtildi. Yönetim, bu tabloyu Elazığ TSO'nun büyümesinin ve sektörlerin sesinin güçlenmesinin göstergesi olarak değerlendirdi.

Meclis başkanının teşekkür ve hedef vurgusu:

Meclis Başkanı Sedat Karataş, 3 Ekim'de yapılan organ ve meslek komiteleri seçimlerinde emeği geçenlere teşekkür ederek, 'İdris Alan Başkanımızın öncülüğünde ekip olarak elde ettiğimiz bu başarıda, her bir kardeşimizin fedakarlıkları ve gayretleri var' dedi. Karataş, geçmiş dört yılda biriken deneyim ve başarının yeni dönemde daha güçlü hizmetlere dönüşeceğini vurguladı.

'Elazığ Ticaret ve Sanayi Odamız güçlü iradesi ve başarıya odaklanan yönetim anlayışıyla oldukça verimli ve başarılı bir dönemi geride bıraktı. Ekip ve yol arkadaşlarımızla yeni bir döneme bismillah diyoruz' sözleriyle yeni döneme ilişkin kararlılık ortaya konuldu.

Seçim sürecinin olgunlukla tamamlanması:

Başkan İdris Alan, 3 Ekim tarihinde gerçekleştirilen seçim sürecini seviyeli ve şehre yakışır bir olgunlukla yürüttüklerini belirtti. Alan, adaylar arasında tatlı bir rekabet yaşandığını; ancak asıl başarının kimseyi kırmadan, gönülleri incitmeden sandıktan çıkabilmek olduğunu ifade etti.

Alan'ın değerlendirmesinde, bu sonuçların 'geçmiş dönemde yapılan hizmetlerden duyulan memnuniyetin tescili' olduğu; üyelerin verdikleri yetkiyle hizmet döneminin başladığı, artık konuşma değil çalışma vaktinin geldiği mesajı öne çıktı. Başkan, yeni meclisin genç ve dinamik yapısına dikkat çekerek 'gençlik enerji, cesaret ve yeni fikir demektir' diyerek bu enerjinin Elazığ'ın kalkınmasına dönüştürülmesinin öncelik olduğunu söyledi.

Toplantıda ortak vurgu, seçim döneminin kapanıp hizmet döneminin başlaması ve tüm ekip olarak şehrin ekonomik dinamizmini artıracak adımlara hızla odaklanılması yönünde oldu. Yeni meclisin oda, iş dünyası ve kent için hayırlı ve uğurlu olması temenni edildi.

Elazığ TSO yönetimi, önümüzdeki dönemde üyelerin beklentilerini yakından takip ederek sektörel temsilin güçlendirilmesi, iş dünyasının önündeki engellerin aşılması ve şehrin ekonomik hedeflerine katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi yönünde çalışacaklarını açıkladı.

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI, YENİ DÖNEM İLK MECLİS TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ. TOPLANTIYA ELAZIĞ TSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI İDRİS ALAN, MECLİS BAŞKANI SEDAT KARATAŞ VE MECLİS ÜYELERİ KATILDI