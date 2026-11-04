Yalvaç'ta ikinci kattaki dairede çıkan yangın hızla kontrol altına alındı

Yalvaç ilçesinde apartman dairesinde yangın:

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi Leylak Sokak üzerindeki apartmanın 2'nci katında bulunan A.D.'ye ait dairede saat 22.30 sıralarında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Müdahale ve zarar tespiti:

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak yangın nedeniyle dairenin salon bölümü kullanılamaz hale geldi. Ekipler ilk incelemede bölgedeki güvenlik önlemlerini alarak zarar tespit çalışmalarına başladı.

Soruşturma sürüyor:

Yangının çıkış nedeniyle ilgili resmi açıklama yapılmadı; yetkililer yangının nedenini belirlemek için inceleme ve araştırmalarını sürdürüyor.

ISPARTA'NIN YALVAÇ İLÇESİNDE APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ