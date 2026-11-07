Yamaçtan devrilen ağaç Deliçay'da suya böyle düştü

Olayın görünümü:

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nden geçen Deliçay deresinin debisi artınca yamaçta toprak kayması meydana geldi. Kayma sırasında yamaçtaki ağaç kökünden ayrılarak dere yatağına devrildi.

Görüntüler ve kayıtlar:

Olay anı bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde toprağın kopup sürüklendiği ve ağacın suya devrildiği anlar net biçimde görülüyor.

Hasar ve çevresel durum:

Çevrede herhangi zarar oluşmadı; yalnızca toprağın ve yamaçtaki ağacın dereye düştüğü tespit edildi. Geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış, bölgedeki derelerin debilerinin yükselmesine yol açmıştı.

Debinin arttığı derede yaşanan toprak kaymasıyla ağaç suya böyle devrildi