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Yamaçtan devrilen ağaç Deliçay'da suya böyle düştü

Hatay Dörtyol'da sağanak sonrası debisi yükselen Deliçay'da yaşanan toprak kaymasında yamaçtaki ağaç suya devrildi; anlar cep telefonu kamerasında.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 11:36

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EDİTÖR: Aslı Han

Olayın görünümü:

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nden geçen Deliçay deresinin debisi artınca yamaçta toprak kayması meydana geldi. Kayma sırasında yamaçtaki ağaç kökünden ayrılarak dere yatağına devrildi.

Görüntüler ve kayıtlar:

Olay anı bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde toprağın kopup sürüklendiği ve ağacın suya devrildiği anlar net biçimde görülüyor.

Hasar ve çevresel durum:

Çevrede herhangi zarar oluşmadı; yalnızca toprağın ve yamaçtaki ağacın dereye düştüğü tespit edildi. Geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış, bölgedeki derelerin debilerinin yükselmesine yol açmıştı.

Debinin arttığı derede yaşanan toprak kaymasıyla ağaç suya böyle devrildi

Debinin arttığı derede yaşanan toprak kaymasıyla ağaç suya böyle devrildi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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