Ekonomide rekor ihracat ve yatırımcılara ara ödemeler: Yılmaz'ın yol haritası

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlenen "19. Milli İrade Buluşması" programında Türkiye ekonomisinin güncel görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, ülke ihracatının yükselişine dikkat çekerek Ekim ayında elde edilen performansı ve yıllıklandırılmış ihracat rakamlarını paylaştı.

Yılmaz, Ekim ayı ihracatının 25.9 milyar dolar ile aylık bazda tarihi bir rekor kırdığını ve Ekim'den bir önceki Ekim'e uzatıldığında mal ihracatının 285,6 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirtti. Hizmet ihracatıyla birlikte yıllıklandırıldığında toplam ihracatın 413 milyar dolar düzeyinde olduğunu vurguladı.

Tasfiye süreci ve yatırımcılara ara ödemeler:

Yılmaz, tasfiye sürecinde olan yapıların durumu hakkında somut bilgi verdi. Toplamda 7 şirket ve 131 fon ile ilgili işlem yürütüldüğünü, bunlardan dördünün olağan tasfiye süreçlerine girdiğini, geriye kalan üçü için ise olağanüstü tasfiye sürecinin başlatıldığını söyledi. Geçtiğimiz cuma ilk ödemelerin yapıldığını ve ödemelerin bu hafta devam edeceğini aktardı.

Meclisten hızla geçirilen kanun kapsamında, yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ana paranın ara ödeme olarak geri verilmesinin öngörüldüğünü belirtti. Ödemelerin üç kaynaktan sağlanacağını açıkladı: fonlardaki mevcut varlıklar, kanunda öngörülen geri alınacak kaynaklar ve gayrimenkuller. TMSF nezdinde her fon için hesaplar açıldığını, belli bir fonla ilişkilendirilmeyen geri alımların ortak hesaba kaydedildiğini ve gönüllü geri ödeme sistemiyle elde edilen değerlerin bu hesaplarda toplandığını söyledi.

Yılmaz, sürecin küçük yatırımcıdan başlanarak kademeli yürütüldüğünü ve bu hafta itibarıyla 455 bin küsur yatırımcının önemli bir kısmının anaparasını alacağını ifade etti.

Sermaye piyasaları, yatırımcı ayrımı ve güven:

Yılmaz, sermaye piyasalarının kalkınma için kritik olduğunu vurgulayarak bu piyasalara yatırım yapmanın ne suç ne de günah olduğunu söyledi. Hukuka aykırı işlem yapan manipülatörlerle normal yatırımcıların birbirinden net biçimde ayrılması gerektiğini belirtti; suç işleyenlere karşı hukuk çerçevesinde gereken işlemlerin yapılacağını, aynı zamanda yatırımcının korunmasının önemini dile getirdi.

Uzun vadeli kaynak oluşumunun, tasarrufların üretken alanlara yönlendirilmesinin ve sermaye piyasalarına güvenin artırılmasının ülke ekonomisine güç katacağını savundu. Bu çerçevede sermaye piyasalarının güvenilirliğinin sağlanmasının kalkınma sürecinin devamı açısından gerekli olduğunu ekledi.

Ekonomik büyüme, teknoloji içeriği ve beklentiler:

Yılmaz, Türkiye'nin kesintisiz büyüme sürecini sürdürdüğünü belirterek geçen yıl büyümenin %3,7 olduğunu ve ekonomik büyüklüğün ilk kez 1,6 trilyon dolar'ı aştığını hatırlattı. Bu yıl için son tahminin %3,3 olduğunu, revizyonların bölgesel gelişmelere bağlı olduğunu söyledi. Türkiye'nin 24 çeyrektir arka arkaya büyüdüğünü, yıl sonunda ekonomik büyüklüğün 1,8 trilyon dolar seviyesinde, kişi başına gelirin ise yaklaşık 20 bin dolar civarında olmasının beklendiğini ifade etti.

İşsizlik oranının uzun süredir tek haneli seyrettiğini, 14 çeyrektir tek haneli olduğunu ve en son Eylül ayında 8,4 seviyesine çıktığını aktardı. İhracatın teknoloji yoğunluğuna da değinen Yılmaz, orta yüksek ve yüksek teknolojinin ihracat içindeki payının bugün yaklaşık %44 olduğunu, 2002'de ise bu oranın %28 olduğunu hatırlattı ve dönüşümün sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, uluslararası konjonktürde 2027'de daha olumlu bir görünüm beklediklerini, özellikle MENA bölgesinde toparlanma ve AB'de olumlu eğilimlerin ihracata katkı sağlayacağını ifade etti. Konuşmasında enflasyonun en önemli mesele olmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Programda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ve davetliler hazır bulundu; program Kur'an-ı Kerim tilaveti, protokol konuşmaları, hediye takdimi ve toplu fotoğrafla sona erdi.

PROGRAMA CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ’IN YANI SIRA İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL, MÜSİAD GENEL BAŞKANI BURHAN ÖZDEMİR VE DAVETLİLER KATILDI.