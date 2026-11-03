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Kızılkule 800 yaşında: tarih, müzik ve dans bir aradaydı

Alanya'da Kızılkule'nin 800. yılı kutlandı; Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu gösterileriyle ilgi çekti.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 23:18

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 23:24

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kızılkule 800 yaşında: tarih, müzik ve dans bir aradaydı

Kızılkule kutlamalarında tarihi miras ve sanat ön plandaydı

Antalya’nın Alanya ilçesinde, kentin simge yapılarından Kızılkule'nin 800. yıl dönümü coşku içinde anıldı. Etkinlikler, yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen tören ve gösterilerle tarihi yapının önemini kutladı.

etkinlik programı:

Kutlama programı kapsamında sahne alan Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliğinin yürüyüşü ve gösterisi vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Etkinlikler arasında Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu tarafından sahnelenen Bir Anadolu Masalı: Kahramanlık Destanı adlı dans gösterisi de yer aldı ve izleyenlere renkli anlar sundu.

Program, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı katkıları, Antalya Valiliği himayeleri, Alanya Kaymakamlığı öncülüğü ve Alanya Belediyesi iş birliğiyle düzenlendi. Organizasyonun bu kurumlar arasındaki ortak çalışmayı görünür kıldığı gözlendi.

katılımcılar ve yerel temsilciler:

Törene katılanlar arasında Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tuna, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk ve Alanya İlçe Millî Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Tarih ve sanatın bir araya geldiği kutlamada, Kızılkule'nin kültürel değeri ve yerel topluluk için taşıdığı anlam bir kez daha vurgulandı; gösteriler ise hem törene katılanlara hem de kente gelen ziyaretçilere görsel ve müzikal bir zenginlik sundu.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE, KENTİN SİMGE YAPILARINDAN TARİHİ KIZILKULE’NİN 800’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ...

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE, KENTİN SİMGE YAPILARINDAN TARİHİ KIZILKULE’NİN 800’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN KUTLAMA PROGRAMI, YÜZLERCE VATANDAŞIN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MEHTERAN BİRLİĞİ’NİN YÜRÜYÜŞÜ VE GÖSTERİSİ İLE ANKARA DEVLET SAHNE SANATLARI TOPLULUĞU TARAFINDAN SAHNELENEN DANS GÖSTERİSİ, İZLEYENLERE RENKLİ ANLAR YAŞATTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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