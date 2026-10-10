Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Düzce’de iki parkı birbirine bağlayan yeşil yol hayata geçiyor

Ömer Seyfettin Sokak’ta başlayan Yeşil Yol, iki park arasındaki 300 metrelik hattı yürüyüş yolları, tek yön araç şeridi ve peyzajla birleştirecek.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 13:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Düzce’de iki parkı birbirine bağlayan yeşil yol hayata geçiyor

Şehir merkezinde yaya öncelikli bağlantı

Düzce Belediyesi, şehir merkezindeki Millet Bahçesi ile Merkez Park arasındaki yaya ulaşımını kolaylaştırmak için Ömer Seyfettin Sokak üzerinde başlattığı Yeşil Yol projesinde çalışmalara başladı. Proje, şehir içindeki iki büyük yeşil alanı birbirine bağlayarak hem erişimi iyileştirmeyi hem de sokak estetiğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Projenin kapsamı:

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, güzergâh boyunca yaklaşık 300 metre uzunluğunda düzenleme yapılacak. Planlanan düzenleme kapsamında 3 metre genişliğinde tek yönlü bir araç yolu oluşturulurken, yolun her iki yanında yaya yürüyüş alanları yer alacak. Yaya ve araç alanları, duba gibi fiziksel bariyerlerle değil; aydınlatma direkleri ve bitkilendirme uygulamalarıyla görsel ve işlevsel olarak ayrılacak.

Uygulama ve peyzaj çalışmaları:

Güzergâh üzerindeki bölünmelerle oluşan dört ayrı ada da peyzaj düzenlemesinin parçası olacak. Merkez Park tarafındaki ilk adada çalışmalar başladı ve bu bölümün önümüzdeki haftaya kadar tamamlanması planlanıyor. Diğer adalarda taş örme işlerine yönelik hazırlıklar sürüyor.

Aydınlatma direklerinin yerleri belirlenirken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile koordineli hazırlıklar yürütülüyor. Ağaç dikimine elverişli olmayan noktalarda ise saksılı bitkilendirme uygulanarak yeşil doku desteklenecek.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte iki park arasındaki yürüyüş bağlantısı güçlenecek, sokak daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşacak; böylece hem günlük ulaşım kolaylaşacak hem de kent merkezinde yeşil süreklilik sağlanmış olacak.

DÜZCE BELEDİYESİ, ŞEHİR MERKEZİNİN BÜYÜK YEŞİL ALANLARINDAN MİLLET BAHÇESİ İLE MERKEZ PARK’I...

DÜZCE BELEDİYESİ, ŞEHİR MERKEZİNİN BÜYÜK YEŞİL ALANLARINDAN MİLLET BAHÇESİ İLE MERKEZ PARK’I BİRBİRİNE BAĞLAYACAK ‘YEŞİL YOL’ PROJESİNİN YAPIM ÇALIŞMALARINA BAŞLADI. ÖMER SEYFETTİN SOKAK ÜZERİNDE HAYATA GEÇİRİLEN PROJE İLE İKİ PARK ARASINDAKİ YAYA ULAŞIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Battalgazi'de yeni TOKİ konutlarına ulaşım asfaltla güvence altına alındı
images

Denizli'de iklim ve çevre için yeni platform kuruluyor
images

Posof'ta ekimde doğanın üç rengi bir arada
images

Germencik'te ortak alanlara duyarlılık çağrısı: 'çağrılarımız yerini bulmuyor'

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Devrek'in son demir ustası mesleğini tek başına yaşatmaya çalışıyor

Kaya parçalarından kaçınma manevrası istinat duvarına çarpmayla sonuçlandı: 3 yaralı

Gölpazarı kaymakamı gençlerle bir araya gelerek değerleri vurguladı

Anadolu mezunu Selin Toprak uzay temalı animasyonla TRT finalinde

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Bakü'de prova: Fenerbahçe N’Golo Kante ve Çağrı Balta'nın golleriyle 2-0 kazandı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Çivril'de camiler haftası kapsamında sabah namazı buluşması