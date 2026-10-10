Düzce’de iki parkı birbirine bağlayan yeşil yol hayata geçiyor

Şehir merkezinde yaya öncelikli bağlantı

Düzce Belediyesi, şehir merkezindeki Millet Bahçesi ile Merkez Park arasındaki yaya ulaşımını kolaylaştırmak için Ömer Seyfettin Sokak üzerinde başlattığı Yeşil Yol projesinde çalışmalara başladı. Proje, şehir içindeki iki büyük yeşil alanı birbirine bağlayarak hem erişimi iyileştirmeyi hem de sokak estetiğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Projenin kapsamı:

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, güzergâh boyunca yaklaşık 300 metre uzunluğunda düzenleme yapılacak. Planlanan düzenleme kapsamında 3 metre genişliğinde tek yönlü bir araç yolu oluşturulurken, yolun her iki yanında yaya yürüyüş alanları yer alacak. Yaya ve araç alanları, duba gibi fiziksel bariyerlerle değil; aydınlatma direkleri ve bitkilendirme uygulamalarıyla görsel ve işlevsel olarak ayrılacak.

Uygulama ve peyzaj çalışmaları:

Güzergâh üzerindeki bölünmelerle oluşan dört ayrı ada da peyzaj düzenlemesinin parçası olacak. Merkez Park tarafındaki ilk adada çalışmalar başladı ve bu bölümün önümüzdeki haftaya kadar tamamlanması planlanıyor. Diğer adalarda taş örme işlerine yönelik hazırlıklar sürüyor.

Aydınlatma direklerinin yerleri belirlenirken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile koordineli hazırlıklar yürütülüyor. Ağaç dikimine elverişli olmayan noktalarda ise saksılı bitkilendirme uygulanarak yeşil doku desteklenecek.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte iki park arasındaki yürüyüş bağlantısı güçlenecek, sokak daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşacak; böylece hem günlük ulaşım kolaylaşacak hem de kent merkezinde yeşil süreklilik sağlanmış olacak.

DÜZCE BELEDİYESİ, ŞEHİR MERKEZİNİN BÜYÜK YEŞİL ALANLARINDAN MİLLET BAHÇESİ İLE MERKEZ PARK’I BİRBİRİNE BAĞLAYACAK ‘YEŞİL YOL’ PROJESİNİN YAPIM ÇALIŞMALARINA BAŞLADI. ÖMER SEYFETTİN SOKAK ÜZERİNDE HAYATA GEÇİRİLEN PROJE İLE İKİ PARK ARASINDAKİ YAYA ULAŞIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR.