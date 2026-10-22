Yanlış yıkım iddiası: tapulu evin malzemeleri çöpe gitti

Olayın seyri:

Bursa'nın Mudanya ilçesi Işıklıköy Mahallesi'nde cumartesi akşamı etkili olan yoğun yağış sonrası, uzun süredir kullanılmayan bir eski evin bir kısmı çöktü. Çöken yapıdan kopan beton parçaları yola savrulurken, bitişiğindeki evin arka duvarında da hasar oluştu.

Bölgedeki çalışma sırasında yan yana bulunan iki ayrı yapı karıştı ve sonucu olarak Mevlüt Gevrek'e ait olduğu belirtilen evin bir bölümü yıkıldı. Gevrek, evi 2020 yılında tapulu olarak satın aldığını, elektrik ve su aboneliklerinin bulunduğunu ve yıkımdan önce kendisine haber verilmediğini aktardı. Durumu komşusunun telefonuyla öğrendiğini anlatan Gevrek, Bursa merkezden Işıklıköy'e geldiğinde evinin yaklaşık yarısının yıkılmış olduğunu gördüğünü söyledi.

Malzemelerin akıbeti:

Gevrek, evin içinde cam balkon, PVC ve Fransız balkon camları, kapılar, pencereler ve çeşitli inşaat malzemelerinin bulunduğunu belirtti. Kendisine göre kullanılmaya hazır durumdaki malzemeler kamyonlarla taşındı ve çöpe atıldı; Gevrek, malzemelerinin toplam değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğunu ifade etti. Götürülen kamyon sayısını bilmediğini söyleyen Gevrek, eğer önceden haber verilseydi malzemeleri kurtarabileceğini vurguladı.

Mudanya Belediyesi yetkilileri, işlemin can güvenliği gerekçesiyle yapıldığını belirtti. Gevrek bu gerekçeyi tamamen reddetmiyor ancak evin kalan bölümünün ve içindeki malzemelerin korunarak farklı bir çözüm uygulanabileceğini savunuyor.

Hukuki süreç ve talepler:

Olayın ardından Mevlüt Gevrek, Mudanya Belediyesine karşı hukuki süreç başlattı. Avukatının yönlendirmesiyle bilirkişi incelemesi yapılana kadar malzemelere müdahale edilmediğini ifade eden Gevrek, yaptığı başvuruda yıkılan evinin yeniden yapılmasını, uğradığı maddi zararın karşılanmasını ve götürülen malzemelerin tespit edilmesini talep etti.

Hangi teknik değerlendirmeye dayanılarak yıkım kararının verildiği ve evin kalan bölümüne neden müdahale edildiği hâlen açıklığa kavuşturulmayı bekliyor. Bilirkişi raporu ve belediyenin teknik gerekçeleri netleşene kadar süreç takip edilmeye devam edecek.

Yaşanan olay, yoğun yağışın yol açtığı doğrudan hasarın yanı sıra, yıkım uygulamalarında iletişim ve tespit süreçlerinin önemini ortaya koyuyor. Gevrek'in taleplerinin karşılanıp karşılanmayacağı, hukuki incelemenin sonucu ve belediyenin açıklamalarıyla netlik kazanacak.

MEVLÜT GEVREK