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Yapay zekâ ile çözülen şebeke: 24 ilde 153 kişinin gözaltına alındığı bahis operasyonu

Gaziantep merkezli 24 ilde düzenlenen operasyonda, yapay zekâ destekli 'Şahin' analizleriyle 21,9 milyar TL işlem hacmi saptandı; 153 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 17:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yapay zekâ ile çözülen şebeke: 24 ilde 153 kişinin gözaltına alındığı bahis operasyonu

Operasyonun kapsamı:

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Gaziantep merkezli olmak üzere 24 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Hedef olarak belirlenen 215 şüpheliden 153'ü yakalandı; adreslere yapılan müdahaleler özel harekat desteğiyle yürütüldü.

Yapay zekâ destekli inceleme:

Soruşturma kapsamında banka hesapları ve dijital veriler, yapay zekâ destekli veri analiz programı 'Şahin' ile incelendi. İncelemelerde toplam 1 milyon 388 bin 680 adet işlem kaydı belirlendi ve hesap hareketlerinde 21 milyar 883 milyon 898 bin 607 TL işlem hacmi tespit edildi.

Ele geçirilen mal varlığı ve deliller:

Operasyon sonucunda şüphelilere ait toplam 41 milyon 300 bin TL değerindeki 22 adet taşınır ve 2 adet taşınmaz mal varlığına el konuldu. Adres aramalarında ele geçirilenler arasında 6 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca, 2 adet kesici alet, 43 adet 9x19 mm fişek ve çok sayıda dijital materyal yer aldı.

Yakalanan şüpheli şahısların yasal işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Gaziantep merkezli 24 ilde yapay zeka destekli dev yasadışı bahis operasyonu: 153 gözaltı

Gaziantep merkezli 24 ilde yapay zeka destekli dev yasadışı bahis operasyonu: 153 gözaltı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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