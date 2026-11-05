Yasa dışı bahis ağı çöktü: Batman merkezli 10 ilde 36 şüpheli gözaltında

Operasyonun genel çerçevesi:

Batman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Çalışmaların sonucu olarak Batman merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve örgüt yapısına yönelik önemli tespitler elde edildi.

Operasyonun yürütülüşü:

Soruşturma, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik takip ve planlı çalışmaları içeriyordu. Yapılan incelemelerde, ağın organizasyonunda yer alan kişiler ve hesap hareketleri detaylı şekilde izlendi; bu kapsamda aralarında 10 üst düzey yöneticinin bulunduğu toplam 36 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Mali tespitler ve deliller:

Siber suç uzmanlarının hesap hareketleri üzerindeki analizlerinde, suç ağına ait hesaplar üzerinden yaklaşık 3 milyar 950 milyon TL tutarında para transferi gerçekleştirildiği belirlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, suç faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen dijital materyallerle birlikte 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan dijital materyaller ve mali kayıtlar soruşturmanın merkezinde yer alıyor; incelemeler, transferlerin yapıldığı hesaplar ve ağ içindeki para akışına ilişkin adli süreci destekleyecek nitelikte deliller sundu. Elde edilen veriler, sonraki adli işlemler için teknik ve mali yönleriyle raporlandı.

Şüpheliler hakkında yürütülen adli işlemler titizlikle devam ediyor. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından, elde edilen deliller doğrultusunda yasal prosedürler işletilecek ve sorumluların tespitine yönelik çalışmalar sürdürülecek.

BATMAN MERKEZLİ 10 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU 3,9 MİLYAR TL'LİK VURGUN DEŞİFRE EDİLDİ