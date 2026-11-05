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Çatalca'da yükselen dere serayı su altında bıraktı

Çatalca'nın Dağyenice Mahallesi'nde sağanak sonrası derenin taşmasıyla bir sera kısa sürede suyla doldu; seradaki fideler ve diğer ürünler zarar gördü.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 00:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çatalca'da yükselen dere serayı su altında bıraktı

olay yeri ve gelişimi:

İstanbul'da gün boyu etkili olan sağanak yağışın ardından Çatalca'nın Dağyenice Mahallesi'ndeki derenin su seviyesi yükseldi ve dere yatağından taştı. Taşkın suları çevrede bulunan bir seranın içine dolarak alanı kısa sürede su altında bıraktı.

zarar ve güvenlik durumu:

Serada yetiştirilen çiçek fideleri ve diğer ürünler taşkın sularından etkilendi; seradaki ürünlerin tamamının taşkın sularından etkilendiği öğrenildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı, ancak üretimde önemli kayıpların yaşandığı bildirildi.

Temizlik ve su tahliyesi ilk aşamada öncelik olacak; zarar gören fidelerin değerlendirilmesi ve üretim planlarının yeniden düzenlenmesi gerekecek. Kısa vadede seranın onarımı ve ekim programlarının yeniden planlanması, üreticilerin toparlanma sürecinde belirleyici olacak.

Çatalca’da dere taştı, sera sular altında kaldı

Çatalca’da dere taştı, sera sular altında kaldı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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