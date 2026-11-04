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Adli tıp raporu: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü kalp hastalığına bağlandı

Silivri Cezaevi'nde 2011'de ölen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Adli Tıp raporu, ölümün kalp hastalığına bağlı olduğunu bildirdi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 23:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adli tıp raporu: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü kalp hastalığına bağlandı

Adli Tıp raporu açıklandı

Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'na ilişkin Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan otopsi raporu paylaşıldı. Raporda, Kozinoğlu'nun ölüm nedeninin tıbbi değerlendirmeler sonucunda kalp hastalığı olarak belirlendiği ve travmatik etki veya zehirlenmeye ait tıbbi delillerin bulunmadığı belirtildi.

İnceleme kapsamı ve bulgular:

Raporda, yapılan çalışmalar arasında radyolojik inceleme, ölü muayenesi, otopsi, fethi kabir, radyoaktif inceleme ve alınan örneklerin laboratuvar incelemeleri yer aldığı kaydedildi. Söz konusu değerlendirmeyi gerçekleştiren ekipte 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikeri bulunduğu ifade edildi.

Raporda, Kozinoğlu'nda mide bulantısı, kusma, ishal, mide ve bağırsaklarda kanama veya solunum yollarında alerjik reaksiyon gibi zehirlenmeye işaret edebilecek bulguların saptanmadığı; ayrıca yapılan analizlerde diğer ağır metallerin normal düzeyde olduğu belirtildi. Bu veriler doğrultusunda rapor, kişinin zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi delil bulunmadığını vurguladı.

İlacın etkisine ilişkin değerlendirme:

Hazırlanan raporda, Kozinoğlu'nda tespit edilen kalp rahatsızlığının ölümle doğrudan bağlantılı olduğu; rahatsızlık başladıktan sonra uygulanan tıbbi tedavi ve ilacın ise olayın oluşumuna etki veya katkı sağlamadığı sonucuna varıldığı kaydedildi. Raporda fethi kabir işlemiyle ilgili bulgulara da yer verildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2011'de başlayan soruşturma sürüyor. Adli Tıp raporundaki bulgular, soruşturmada Kozinoğlu'nun ölüm nedenine ilişkin tıbbi verilerin temelini oluşturacak.

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Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili Adli Tıp raporu çıktı: Ölüm nedeni kalp hastalığı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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