olayın gelişimi:

Ordu'nun Fatsa ilçesi Başköy Mahallesi'nde dün saat 20.30 sıralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Edinilen bilgiye göre, Cafer Karacı (44) ile önceden husumetlisi olduğu iddia edilen Hüsne Demir (61), oğulları Muharrem Demir (19) ve Demirhan Demir (17) ile yanlarında bulunan arkadaşları Sedat Usanç (19) arasında tartışma yaşandı.

kavganın ve müdahalenin ayrıntıları:

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cafer Karacı'nın bıçakla müdahale ettiği ve dört kişiyi yaraladığı bildirildi. Yaralananlar kaçmak isterken yaklaşık 15 metre yükseklikten uçuruma düştü. Olay yerine sevk edilen jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye intikal ederek kurtarma ve inceleme çalışması başlattı.

yaralılar ve gözaltı:

Ekiplerin yaptığı incelemede, yaralılardan Muharrem Demir'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Diğer yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa ve Ünye'deki hastanelere kaldırıldı. Olayın şüphelisi Cafer Karacı, ikametinde suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YARALILAR İSE SAĞLIK EKİPLERİNİN İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN FATSA VE ÜNYE İLÇELERİNDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI