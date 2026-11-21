kaza ve müdahale:

Sivas'ın Suşehri ilçesinde D-100 karayolu Şerefiye Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, 06 BAT 576 plakalı hafif ticari araç ile 52 AHT 593 plakalı minibüs çarpıştı. Olay, T.E. yönetimindeki hafif ticari aracın sola dönüş yapmak istediği sırada gerçekleşti ve aynı yönde seyreden minibüsle çarpışma yaşandı.

yaralılar ve sağlık durumu:

Kazada minibüste yolcu olarak bulunan A.E. ve M.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı ve yetkililer tarafından yapılan açıklamada her iki kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

emniyet önlemleri ve soruşturma:

Olay yerine ayrıca itfaiye ekipleri sevk edilerek güvenlik önlemleri alındı ve yoldaki araç trafiği kontrollü olarak yönlendirildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme kapsamında, görgü tanıkları ile sürücü beyanları alınırken olay yerinde teknik inceleme çalışmaları da sürüyor.

SİVAS’IN SUŞEHRİ İLÇESİNDE İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI. İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE 112 ACİL SAĞLIK EKİPLERİ VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.