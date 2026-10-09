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Yaşar akademisyenlerinin çevreci lojistik modeli uluslararası platformda ödül aldı

Yaşar Üniversitesi akademisyenlerinin karbon fiyatlandırması ve lojistik performansını birleştiren çalışması ISLOGS 2026'da en iyi bildiri ödülünü aldı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:21

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yaşar akademisyenlerinin çevreci lojistik modeli uluslararası platformda ödül aldı

Yaşar akademisyenlerinin çevreci lojistik modeli uluslararası platformda ödül aldı

Yaşar Üniversitesi öğretim üyeleri, sürdürülebilir uluslararası ticaret lojistiğine ilişkin hazırladıkları bilimsel çalışma ile uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. Vietnam'da düzenlenen Uluslararası Sürdürülebilir Lojistik ve Tedarik Zincirleri Sempozyumu kapsamında sunulan bildiri, sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından En İyi Bildiri Ödülü ile tescillendi.

ödüllü çalışma:

Ödüle layık görülen çalışma, Yaşar Üniversitesi Araştırma ve Yenilikçilikten Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Lojistik Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu ile İşletme Bölümü öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Mert Sarıoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Mürüvvet Deniz Sezer tarafından hazırlandı. Çalışma, Vietnam'da gerçekleştirilen ISLOGS 2026 sempozyumunda sunularak jüri tarafından ödüllendirildi.

çalışmanın yöntemi ve kapsamı:

Araştırmada, uluslararası ticarette lojistik performans ile karbon salımının nasıl dengelenebileceği kapsamlı biçimde ele alındı. Çalışma akademik literatüre 'Lojistik Performans ve Karbon Fiyatlandırma Göstergeleri Aracılığıyla Sürdürülebilir Uluslararası Ticaret Lojistiği Performansının Değerlendirilmesi: Bütünleşik Entropi-VIKOR Yaklaşımı' başlığıyla sunuldu ve uluslararası lojistik kriterleri ile karbon fiyatlandırma verilerini harmanlayarak yeni bir değerlendirme çerçevesi önerdi.

Araştırma, küresel ticaretin lojistik başarısını çevresel maliyetlerle birlikte değerlendiren bütünleşik bir model sunması bakımından öne çıkıyor. Çalışma, politika yapıcılar ve lojistik yöneticileri için hem sürdürülebilirlik hem de verimlilik hedeflerini dengelemeye yönelik yol gösterici nitelikte bulgular içeriyor.

Yaşar Üniversitesi ekibi tarafından geliştirilen bu yaklaşım, uluslararası ticaret lojistiğinin ne ölçüde çevreci ve sürdürülebilir olduğunu ölçmeye yönelik pratik ve akademik katkılar sunuyor. Sempozyumdaki ödül, çalışmanın uluslararası alanda kabul gördüğüne dair güçlü bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

(SOLDAN SAĞA) DR. MERT SARIOĞLU, PROF. DR. YİĞİT KAZANÇOĞLU, DR. MÜRÜVVET DENİZ SEZER

(SOLDAN SAĞA) DR. MERT SARIOĞLU, PROF. DR. YİĞİT KAZANÇOĞLU, DR. MÜRÜVVET DENİZ SEZER

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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