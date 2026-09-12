Yaşlı vatandaşı 'polis' diye kandırıp 300 bin TL alan zanlılar İzmir'de yakalandı

Denizli'de telefon dolandırıcılığı kısa sürede aydınlatıldı

Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan yaşlı bir vatandaş, telefonla arayan kişilerin kendilerini polis ve kamu personeli olarak tanıtması üzerine aldatıldı. Şüpheliler, vatandaşın kimliğinin başka kişilerce kullanıldığını ve kimlikle bağlantılı bir cinayet olduğuna dair iddialarda bulunarak aile fertleri üzerinde baskı oluşturdu.

Bu yönlendirmeler sonucu mağdur, evde bulunan ziynet eşyalarını inceleme yapılacağı bahanesiyle şüphelilere teslim etti. Teslim edilen eşyaların toplam değeri yaklaşık 300 bin TL olarak kayda geçti.

JASAT'ın çalışması ve soruşturmanın yönü:

Tavas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Denizli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Dedektifleri (JASAT) ile Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri titiz bir çalışma yürüttü. Ekipler, olayın faillerini tespit etmek için arama, dinleme ve elde edilen bilgiler üzerinden analiz çalışmalarını sürdürdü.

Yapılan araştırmalarda dolandırıcılığı gerçekleştirdiği belirlenen iki şüphelinin İzmir'de olduğu tespit edildi ve bu bilgiler üzerine operasyon planlandı.

Operasyon, yakalama ve adli süreç:

İzmir'de düzenlenen operasyonda bahse konu iki şüpheli kaçma şansı verilmeden yakalanarak Denizli'ye getirildi. Şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.

Savcılık sorgusu ve mahkeme süreci sonucunda şüphelilerden biri hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğeri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ve delillerin değerlendirilmesine ilişkin süreç Tavas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ediyor.

DENİZLİ’NİN TAVAS İLÇESİNDE YAŞLI BİR VATANDAŞI TELEFONDA KENDİLERİNİ POLİS GİBİ TANITARAK DOLANDIRAN 2 ŞÜPHELİ, JASAT EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU İZMİR’DE YAKALANDI.