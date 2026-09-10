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Yatağan'da yeni dönem: 27,6 milyon tl'lik depo ve basınçlı iletim hattı

Denizli DESKİ, Yatağan Mahallesi'nde 27,6 milyon TL'lik yatırımla 1.000 m³ depo ve 1,9 km iletim hattı kuruyor; kesintisiz su hedefleniyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 15:57

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EDİTÖR: Aslı Han

Yatağan'da yeni dönem: 27,6 milyon tl'lik depo ve basınçlı iletim hattı

Yatağan Mahallesi'ne büyük altyapı hamlesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi DESKİ, Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesinde kullanım ömrünü tamamlayan içme suyu altyapısını yenilemek üzere kapsamlı bir proje başlattı. Projenin finansmanı 27,6 milyon TL olarak belirlendi ve amaç, mahalle sakinlerinin suya erişimini güvence altına almak.

Kapsam ve teknik detaylar:

Proje kapsamında ekonomik ömrünü tamamlayan eski depo yerine 1.000 metreküplük modern bir içme suyu deposu inşa ediliyor. Depoya bağlı olarak yapımı süren 1,9 kilometrelik yeni iletim hattı, şebekedeki basınç kayıplarını azaltacak şekilde planlandı. Bu yapılandırma sayesinde bölgeye yüksek debili, basınçlı ve kesintisiz su akışı sağlanması hedefleniyor.

Kuraklık etkilerine karşı tampon ve sürdürülebilirlik:

Yeni tesisin geniş depolama kapasitesi, özellikle anlık ve mevsimsel su taleplerinin karşılanmasında önemli bir tampon görevi üstlenecek. İleri mühendislik uygulamalarıyla tasarlanan sistem, kuraklık dönemlerinde ve değişken iklim koşullarında kaynak kullanımını dengeleyerek mevsimsel kesintilerin önüne geçmeyi amaçlıyor.

DESKİ Genel Müdürlüğü'nün kent genelinde kesintisiz, sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu sağlama hedefi doğrultusunda yürütülen bu yatırım, Yatağan Mahallesi'nin uzun vadeli su güvenliğini güçlendirecek. Proje tamamlandığında bölge halkının suya erişiminde kalite ve süreklilik artışı bekleniyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESKİ, SERİNHİSAR’IN YATAĞAN MAHALLESİ&#039;NDE ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESKİ, SERİNHİSAR’IN YATAĞAN MAHALLESİ'NDE ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN ALTYAPIYI 27,6 MİLYON TL YATIRIMLA YENİLİYOR. İNŞA EDİLEN MODERN 1.000 METREKÜPLÜK İÇME SUYU DEPOSU VE 1,9 KİLOMETRELİK YENİ İLETİM HATTI SAYESİNDE BÖLGE KESİNTİSİZ, BASINÇLI VE GÜVENLİ SUYA KAVUŞUYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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