Kırsal bağlantılar güçleniyor: Gözlükuyu ile Akçakent yolları asfalta kavuştu

Aksaray'da köy yollarında asfalt çalışması tamamlandı

Aksaray İl Özel İdaresi tarafından 2026 yılı yol asfalt yapım programı çerçevesinde başlatılan köy yolu çalışmaları hızla ilerliyor. Son etapta merkez ilçeye bağlı Gözlükuyu ve Akçakent köy yollarında asfalt uygulamaları tamamlandı.

Çalışmanın kapsamı:

Eski Gözlükuyu yolu kapsamında 5 kilometre uzunluğunda ve Akçakent köyünde 1,2 kilometrelik yol güzergâhında plentmiks temel malzeme (PMT) serimi ile 1. kat sathi kaplama asfalt çalışmaları gerçekleştirildi.

Ulaşım ve standartlara etkisi:

Yapılan müdahalelerle toplam 6,2 kilometrelik güzergâhta yol standardı yükseltildi; ulaşımın daha konforlu ve uzun ömürlü hale gelmesi hedefleniyor. Çalışmalar, kırsal bağlantıların güçlendirilmesi bağlamında önem taşıyor.

AKSARAY’DA YAZ MEVSİMİNİN BAŞLANGICIYLA KÖY YOLLARINDA BAŞLATILAN ASFALT ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDERKEN, GÖZLÜKUYU VE AKÇAKENT KÖY YOLLARININ ASFALT ÇALIŞMALARI DA TAMAMLANDI.