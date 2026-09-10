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Kırsal bağlantılar güçleniyor: Gözlükuyu ile Akçakent yolları asfalta kavuştu

Aksaray İl Özel İdaresi, 2026 yol programı kapsamında Gözlükuyu (5 km) ve Akçakent (1,2 km) yollarında PMT ve 1. kat sathi kaplamayı tamamladı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 16:17

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EDİTÖR: Aslı Han

Kırsal bağlantılar güçleniyor: Gözlükuyu ile Akçakent yolları asfalta kavuştu

Aksaray'da köy yollarında asfalt çalışması tamamlandı

Aksaray İl Özel İdaresi tarafından 2026 yılı yol asfalt yapım programı çerçevesinde başlatılan köy yolu çalışmaları hızla ilerliyor. Son etapta merkez ilçeye bağlı Gözlükuyu ve Akçakent köy yollarında asfalt uygulamaları tamamlandı.

Çalışmanın kapsamı:

Eski Gözlükuyu yolu kapsamında 5 kilometre uzunluğunda ve Akçakent köyünde 1,2 kilometrelik yol güzergâhında plentmiks temel malzeme (PMT) serimi ile 1. kat sathi kaplama asfalt çalışmaları gerçekleştirildi.

Ulaşım ve standartlara etkisi:

Yapılan müdahalelerle toplam 6,2 kilometrelik güzergâhta yol standardı yükseltildi; ulaşımın daha konforlu ve uzun ömürlü hale gelmesi hedefleniyor. Çalışmalar, kırsal bağlantıların güçlendirilmesi bağlamında önem taşıyor.

AKSARAY’DA YAZ MEVSİMİNİN BAŞLANGICIYLA KÖY YOLLARINDA BAŞLATILAN ASFALT ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM...

AKSARAY’DA YAZ MEVSİMİNİN BAŞLANGICIYLA KÖY YOLLARINDA BAŞLATILAN ASFALT ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDERKEN, GÖZLÜKUYU VE AKÇAKENT KÖY YOLLARININ ASFALT ÇALIŞMALARI DA TAMAMLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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